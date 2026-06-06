Trentinara si accende con gli eventi estivi: cultura, musica al tramonto e grandi concerti di piazza

Il cartellone estivo di Trentinara si preannuncia ricco di appuntamenti, con un programma di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori fino al mese di settembre. L’iniziativa nasce da una stretta sinergia tra l’amministrazione comunale e il fitto tessuto associativo locale, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire momenti di intrattenimento culturale, musicale e sociale.

Strategia di valorizzazione del territorio

Il programma delle manifestazioni estive è il risultato di un impegno collettivo volto a dare risalto alle peculiarità del borgo. Il sindaco Rosario Carione ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalle realtà associative, che l’amministrazione ha supportato attivamente ponendo al centro della pianificazione lo sviluppo della comunità. La promozione e la valorizzazione del territorio rappresentano, infatti, i capisaldi dell’intero progetto.

Sulla stessa linea si colloca l’intervento dell’assessore Michela Daniele, la quale ha ribadito che la valorizzazione locale costituisce una priorità assoluta, rivolgendo un invito alla coesione per il bene del paese.

Arte, mostre e inaugurazioni culturali

Le attività culturali prendono il via nel mese di giugno con diversi appuntamenti espositivi. Venerdì 12 giugno, presso la Terrazza del Calore, si tiene l’evento “La vacanza del sorriso”, seguito dall’inaugurazione della mostra di pittura “Luce di Maria Celeste”, allestita presso l’ex chiesa di San Nicola e aperta fino al 20 giugno.

Sabato 13 giugno la via dell’Amore ospita l’inaugurazione dell’opera d’arte “Le origini: Teogonia greca da Caos a Eros” del maestro Fernando Mangone. Lo stesso artista propone, a partire da sabato 4 luglio presso l’ex chiesa di San Nicola, la mostra permanente “Pinocchio: Materia e colore”.

Libri e laboratori al centro culturale

Il centro culturale “G. Liuccio” si conferma il polo della programmazione legata alla lettura e all’infanzia. Tra gli appuntamenti principali si segnalano:

Mercoledì 17 giugno: “Toy circle”, iniziativa di raccolta e riciclo di giochi usati.

Sabato 20 giugno e sabato 27 giugno: incontri dedicati alle letture ad alta voce e alle “Letture sotto le stelle” al tramonto.

Domenica 21 giugno: corso di formazione e sensibilizzazione “Salva una vita”.

Domenica 28 giugno: presentazione del volume “I libri dei fratelli Jaber” di Raffaele Trito.

Ulteriori laboratori di lettura e arte per bambini sono previsti nei giorni sabato 17 luglio, sabato 22 agosto e sabato 29 agosto.

Rassegne musicali e concerti al tramonto

La musica dal vivo rappresenta uno dei pilastri del cartellone, con una formula che sfrutta i punti panoramici del paese, in particolare la Terrazza del Cilento e la Terrazza degli Innamorati, per esibizioni acustiche all’ora del tramonto.

Il calendario dei concerti pomeridiani e serali prevede la partecipazione di numerosi musicisti e formazioni:

Domenica 28 giugno: Vincenzo La Mura (chitarra e voce).

Domenica 5 luglio: Antonello Altieri (sax).

Domenica 12 luglio: Poterico in concerto sulla Terrazza del Diavolo per la presentazione dell’album “Io vorrei che gli amori”.

Domenica 19 luglio: Giovanna Naddeo (violino), con repliche venerdì 14 agosto.

Domenica 2 agosto, sabato 15 agosto: Michele Vassallo (sax).

Mercoledì 5 agosto: Francesco Fasanaro (percussioni).

Sabato 8 agosto: Portoraro in concerto con la presentazione del disco “Zero”.

Mercoledì 12 agosto: Francesco Apolito (sax).

Giovedì 13 agosto: Trio Musikanten in concerto.

Domenica 16 agosto: Dutty Beagle in concerto.

Venerdì 21 agosto: “La notte del trifoglio” con il concerto de Il Pozzo di San Patrizio.

Domenica 23 agosto: Sibbenga Sunamo in concerto in piazza dei Martiri e degli Eroi.

Lunedì 24 agosto: Decaband in concerto con il tributo a Max Pezzali & 883.

Domenica 30 agosto: Rosario Tedesco (chitarra e voce).

Un evento speciale è programmato per domenica 9 agosto con il “Cilentart fest”, che prevede il concerto all’alba di The Niro sulla Terrazza degli Innamorati, seguito in serata dallo spettacolo di Paola Minaccioni dal titolo “La vita è bella? No, è un tipo”.

Feste della tradizione e manifestazioni di piazza

Dal 22 al 26 luglio il centro storico ospita “C’era una volta a Trentinara”, la festa delle tradizioni popolari. Le cinque serate propongono animazione, laboratori artigianali e una serie di concerti in piazza dei Martiri e degli Eroi a partire dalle ore 23:00, con le esibizioni di Canzoniere Grecanico Salentino, Santino Cardamone, Kiepò, Pietro Cirillo – Officine Popolari Lucane e Rittantico. Nel medesimo periodo, il centro culturale organizza attività specifiche per i più piccoli.

La stessa piazza cittadina diventa un cinema all’aperto nelle serate di venerdì 10 luglio e martedì 4 agosto, quest’ultima dedicata alla proiezione del film d’animazione “Lilo & Stitch”.

Tornei sportivi e appuntamenti di fine stagione

Lo sport trova spazio all’interno dello stadio “Angelo Cavallo”, che ospita dal 1° al 14 agosto il torneo “World Cup” e dal 31 agosto al 9 settembre una competizione di pallavolo. Un torneo di calcio balilla è inoltre previsto il 10 luglio al centro culturale.

La stagione si avvia alla conclusione nel mese di settembre con la festa di fine estate, fissata per sabato 12 settembre al centro culturale, e con il fine settimana “Week end al parco”, che include una passeggiata naturalistica sul monte Vesole nel pomeriggio di venerdì 18 settembre e un concerto serale in piazza con un artista di rilievo nazionale.