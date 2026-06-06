Blitz a Capaccio Paestum, sequestrata baraccopoli abusiva a Gromola: cinque denunce

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate al contrasto del degrado urbano, dell’abusivismo edilizio e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, il Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretto dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha condotto una mirata operazione ispettiva in località Gromola, alla via Eliseo.

L’intervento, eseguito dal personale del Comando, ha visto la stretta collaborazione tecnica dell’Ufficio Urbanistica comunale e del personale ispettivo dell’ASL.

Il blitz e la scoperta dell’insediamento abusivo

Sul posto, un fondo agricolo di circa 1000 mq, è stata accertata la presenza di un insediamento abusivo precario e fortemente degradato, adibito a baraccopoli e occupato da cittadini extracomunitari, cinque dei quali identificati e risultati in regola con i documenti di soggiorno. La struttura era composta da numerose roulotte fatiscenti e prive di targhe, tettoie in lamiera e ruderi rurali.

Le verifiche tecniche e sanitarie hanno evidenziato una situazione di estrema gravità e l’assenza dei requisiti minimi di abitabilità e igiene.

Gravi carenze igieniche e pericolo per l’incolumità

L’ispezione ha portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie, come la presenza di scarichi e latrine a cielo aperto con reflui non canalizzati, e un accumulo diffuso di rifiuti solidi urbani e materiali di scarto.

È stato riscontrato anche un serio pericolo per l’incolumità pubblica e privata: allacci elettrici abusivi e volanti derivati in modo empirico da una vicina abitazione privata, infiltrazioni, muffe e impianti di fortuna alimentati a bombole di gas. Anche la fornitura idrica è risultata non idonea, proveniente da una proprietà privata.

A causa dell’alto potenziale pericolo, acuito dalle alte temperature stagionali, è stato richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per la rimozione e la contestuale messa in sicurezza di bombole di GPL, successivamente affidate a una ditta specializzata.

I provvedimenti giudiziari e il sequestro dell’area

Le condotte accertate configurano gravi violazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001) e al Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULS), Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Cinque le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria: si tratta di tre comproprietari e due conduttori e possessori dell’area. I due conduttori dell’area non hanno esibito alcuna documentazione legittimante lo stato dei luoghi. L’area e la baraccopoli sono state poste sotto sequestro penale. Gli atti redatti sono stati trasmessi alle autorità competenti per i conseguenti provvedimenti giudiziari e amministrativi.

La dichiarazione del sindaco

“Questa operazione dimostra la fermezza assoluta della nostra Amministrazione nel difendere la legalità, il decoro del territorio e, soprattutto, la dignità umana. Non tollereremo in alcun modo la nascita di insediamenti abusivi che, oltre a violare le norme edilizie e ambientali, espongono le persone a rischi enormi sul piano della sicurezza e dell’igiene, specialmente con l’inizio del caldo estivo.

Il nostro ringraziamento va alla Polizia Municipale, ai tecnici del Comune, all’ASL e ai Vigili del Fuoco per la tempestività e la professionalità dell’intervento. Continueremo a monitorare ogni angolo di Capaccio Paestum per stroncare sul nascere il degrado e lo sfruttamento, garantendo la sicurezza di tutta la comunità.” Così il sindaco Gaetano Paolino.