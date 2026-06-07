Cilento

Futuro Nazionale, il Cilento si prepara all’Assemblea di Roma: il radicamento della rete territoriale

Futuro Nazionale: il Cilento protagonista in vista dell'Assemblea di Roma del 13 e 14 giugno. I dettagli sui delegati salernitani e il radicamento territoriale.

Redazione Infocilento

Dopo la manifestazione del 22 aprile, organizzata dal Sen. Franco Cardiello alla presenza del Generale Roberto Vannacci, la Provincia di Salerno conferma il proprio ruolo centrale nel percorso di crescita di Futuro Nazionale, offrendo un significativo contributo in termini di comitati, iscritti e delegati in vista dell’Assemblea Nazionale del 13 e 14 giugno a Roma.

Il Cilento protagonista della nuova fase politica

Il Cilento si afferma sempre più come territorio protagonista di questa fase politica. In particolare, il Comitato 1090, guidato dal referente Dott. Giuseppe Di Somma, con oltre 200 iscritti, risulta il più grande della provincia, eleggendo ben quattro delegati all’Assemblea Nazionale: Giuseppe Di Somma, Nicola Di Fabio, Marco Rapolla e Francesca Santarpia.

Un punto di riferimento per la società civile

Il risultato testimonia la crescita costante della rete territoriale. Si tratta di un comitato nato con una visione chiara, che sta diventando un punto di riferimento per cittadini, imprenditori, lavoratori, appartenenti alle forze dell’ordine e persone che, fino a ieri, non si erano mai avvicinate alla politica. La struttura è fondata sulla partecipazione attiva, sul coinvolgimento della società civile e sulla volontà di dare risposte concrete ai bisogni del Cilento e della provincia di Salerno.

Gli obiettivi del progetto politico

Il progetto punta alla valorizzazione del territorio, al sostegno del turismo, alla tutela della sicurezza e della legalità, e alla costruzione di un ponte sempre più solido tra istituzioni e cittadini.

Il lavoro di radicamento prosegue senza sosta, in attesa dell’Assemblea Nazionale di Roma, con l’obiettivo di rafforzare una presenza politica organizzata e vicina alle comunità locali. A questo impegno contribuisce la collaborazione con numerosi comitati del Cilento, in particolare quelli di Agropoli: il n. 412, guidato dal Dott. Domenico Amato, e il n. 504, guidato dal Dott. Antonio Bellosguardo, entrambi delegati all’Assemblea costituente.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.