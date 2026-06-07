Golfo di Policastro, viabilità ed emergenza tasse: minoranza diffida ANAS e propone la rottamazione dei tributi locali

Doppia iniziativa del gruppo consiliare di minoranza “Liberi di Scegliere” a tutela del territorio e dei contribuenti di San Giovanni a Piro, Scario e Bosco. Il capogruppo Alberico Sorrentino ha formalizzato un’azione decisa sul fronte dell’emergenza infrastrutturale stradale e, contemporaneamente, ha depositato una mozione consiliare per alleviare il carico dei tributi comunali sulle famiglie in difficoltà.

Emergenza strade: diffida all’ANAS e appello al Prefetto

Sul tavolo della viabilità, la minoranza ha rotto gli indugi presentando una diffida formale all’ANAS a causa dei cantieri interminabili e dei gravi disagi che stanno isolando il basso Cilento alle porte della stagione turistica. Contestualmente, è stata inviata una richiesta formale a S.E. il Prefetto di Salerno per l’attivazione urgente di un tavolo di concertazione che coinvolga i Sindaci e i Comuni del comprensorio, al fine di superare la frammentazione dei singoli enti e agire con una strategia unitaria di territorio.

A riguardo, il capogruppo Alberico Sorrentino ha rilasciato la seguente dichiarazione: “C’è un limite oltre il quale la pazienza dei cittadini si trasforma in rassegnazione, e noi a questo non ci stiamo. La situazione delle nostre strade è sotto gli occhi di tutti: cantieri infiniti, arterie dissestate e un isolamento di fatto che sta soffocando la nostra economia proprio all’inizio dell’estate.

Non possiamo più permetterci risposte deboli o silenzi d’attesa. Le buche e i blocchi stradali non si fermano ai confini amministrativi del nostro Comune. Per questo ho chiesto al Prefetto una cabina di regia e faccio un appello accorato a tutti i Sindaci del Golfo di Policastro e del Cilento: su temi vitali come le infrastrutture si vince solo se si agisce uniti, come un unico grande comprensorio. Dobbiamo far valere la nostra voce con forza nelle stanze che contano.”

Fisco locale: la proposta per la “Rottamazione-quinquies”

Sul fronte della giustizia fiscale e del supporto alle attività produttive e ai bilanci familiari, il gruppo “Liberi di Scegliere” ha inoltre depositato una mozione ufficiale che impegna l’Amministrazione comunale ad aderire tempestivamente alla “Rottamazione-quinquies” per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) non versati.

L’iniziativa mira all’adozione di un regolamento comunale che consenta l’estinzione del debito azzerando sanzioni e interessi di mora, prevedendo rateizzazioni lunghe e sostenibili. Sorrentino ha poi concluso evidenziando il senso politico della mozione:”In un momento economico ancora così complesso, la politica locale ha il dovere di tendere una mano a chi è rimasto indietro, non di girarsi dall’altra parte.

Le richieste

Con questa mozione chiediamo che il Comune permetta ai cittadini e ai commercianti in difficoltà di mettersi in regola pagando solo il dovuto, senza l’usura di sanzioni e interessi. Questo per noi significa applicare il principio del buon governo: da un lato si aiuta l’Ente a recuperare risorse utili per i servizi, dall’altro non si strozzano le famiglie.

Continueremo a fare la nostra parte tra i banchi del Consiglio e in mezzo alle persone, con la trasparenza e la coerenza che ci contraddistinguono.”