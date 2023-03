Tragedia in via del Carmine: uomo precipita dal quarto piano e muore in ospedale

Una tragedia si è verificata ieri mattina in via del Carmine, nel quartiere omonimo di Salerno. Poco dopo le 10, gli automobilisti che stavano transitando per la trafficatissima arteria principale del quartiere hanno visto precipitare da un balcone un uomo, un commerciante di 56 anni. Il malcapitato è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Ruggi” dalla Misericordia, ma purtroppo, a causa delle ferite e traumi causati dalla caduta, è deceduto poco dopo.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute due pattuglie della sezione Volanti della questura di Salerno, la Squadra mobile e gli agenti della scientifica che hanno effettuato i rilievi necessari. Raccolte le prime testimonianze ed effettuati i primi controlli, gli agenti hanno proseguito le indagini nelle ore successive.

Sul balcone dove è precipitato il commerciante salernitano era presente della biancheria, anche pesante, e questo ha fatto sì che si facesse largo la possibilità di una tragica fatalità avvenuta mentre l’uomo stava svolgendo le faccende di casa e stava stendendo il bucato. Il commerciante potrebbe essersi sbilanciato e avrebbe perso l’equilibrio, precipitando al suolo dal quarto piano dell’abitazione del Carmine. Ma è solo una ipotesi.

Commerciante di alto stile e signorilità

Il commerciante era molto noto nel quartiere. Da tutti definito come un esteta, aveva attenzione anche per gli accessori di completamento degli abiti che erano molto particolari e destinati ad una donna che sapeva sottolineare la sua naturale eleganza.

L’intero quartiere è sotto choc

La tragedia ha colpito non solo i residenti del suo quartiere, ma anche tanti altri salernitani, soprattutto donne che per anni si erano rifornite di abiti nel suo negozio, affidandosi al suo buon gusto. Il commerciante era molto conosciuto al Carmine e recentemente aveva voluto interessarsi alle problematiche della zona. La sua morte ha lasciato una grande tristezza in tutta la comunità.