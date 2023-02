Cilento, precipita da una scarpata: muore 86enne

Una tragico episodio si è verificato nella giornata di ieri ad Acquavella di Casal Velino in località Carullo. Un 86enne del posto ha infatti perso la vita in seguito ad un fatale incidente che non gli ha lasciato scampo.

La dinamica della tragedia

La vittima si trovava nei pressi della sua abitazione quando all’improvviso si è avvicinato ad un muretto poco distante da casa sua.

Un movimento fatale probabilmente ha successivamente causato la rovinosa caduta dell’anziano. L’uomo è precipitato nella scarpata che si trovava al di sotto del muro. Purtroppo la vittima è rotolata per circa 15 metri senza possibilità di fermarsi lungo un terreno scosceso.

I soccorsi

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i figli dell’86enne che si erano accorti della sua assenza grazie ad un sistema di telecamere installate proprio per controllare l’anziano.

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei Militari della Compagnia di Vallo della Lucania e dei sanitari del 118.

Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. I Carabinieri, ricostruita la dinamica del sinistro, hanno appurato che si è trattato di un tragico incidente. La salma, così, è stata restituita ai familiari.