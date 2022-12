Incidente a Casal Velino, auto sbanda e finisce fuori strada

Ennesimo incidente nel territorio del Comune di Casal Velino, sulla Pedemontana. È successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17. Una Fiat 500 è sbandata finendo fuori strada e terminando la sua corsa nel terreno a margine della carreggiata.

Incidente a Casal Velino, la dinamica

Alcuni presenti hanno fatto immediatamente scattare l’allarme. Sul posto i carabinieri della stazione di Acquavella per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. L’automobilista, rimasto illeso, potrebbe aver perso il controllo della vettura anche a causa dell’asfalto bagnato e reso viscido dall’umidità. Notevoli i danni all’automobile dopo l’incidente avvenuto in località Verduzio di Casal Velino.

I precedenti

Questo punto della Pedemontana, già teatro di altri incidenti, si conferma un pericolo. Tra l’altro mancano i guard rail e ciò aumenta le criticità. I residenti e quanti vi transitano quotidianamente, da tempo chiedono interventi alla Provincia, competente per l’arteria, al fine di aumentarne la sicurezza.

Nei mesi scorsi parte della strada è stata sottoposta ad interventi per il rifacimento del manto d’asfalto, ma non basta. Purtroppo su questo tratto nel comune di Casal Velino si sono verificati non pochi incidenti, talvolta anche con risvolti drammatici.

La Pedemontana collega il territorio di Omginano con Casal Velino. Permette dalla Cilentana di raggiungere i centri del Monte Stella e quelli costieri.