Tragedia di Agropoli, parla la figlia della coppia: «chiedo rispetto»

A 24 ore dalla tragedia di via Donizetti ad Agropoli, parla la figlia di Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo. Una lunga storia su Instagram per fare chiarezza su quanto accaduto e soprattutto per chiedere silenzio e rispetto.

Il messaggio social della ragazzina

«La situazione che c’era in casa la so solo io e due o tre persone più strette, e così dovrà essere, chiedendo a chi sa di non dire nulla in giro. Volevo precisare che non c’era nessun tipo di violenza in casa da parte di nessuno, perché non sarei arrivata fin ora senza avvisare nessuno», scrive la 13enne.

Poi parla del papà: «chi conosceva mio padre sa quanto fosse buono, e si, continuerò a dirlo nonostante le azioni che ha commesso perché io so com’era fatto papà e so quanto lui non abbia reagito, fino a farlo in modo esagerato. Non sto assolutamente giustificando le sue azioni perché mia mamma avrebbe potuto far di tutto, ma mio padre non avrebbe mai avuto il diritto di fare quello che ha fatto». Poi l’appello: «Vi chiedo di avere rispetto e di non essere invadenti».