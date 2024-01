Tragedia di Agropoli, oggi l’autopsia: ragazzina affidata ai nonni

Sarà eseguita questo pomeriggio presso l’ospedale di Vallo della Lucania, ad opera del medico legale Adamo Maiese, l’autopsia sui corpi di Vincenzo Carnicelli e Annalisa Rizzo, i due coniugi trovati morti in un’abitazione di via Donizetti. Gli inquirenti seguono la pista dell’omicidio – suicidio avvenuto al culmine di una lite.

L’autopsia

Molti dettagli sulla tragedia potranno essere appurati proprio dopo l’esame autoptico. Si capirà, quindi, se uno dei due ha aggredito l’altro coniuge che a sua volta potrebbe aver provato a difendersi o se, effettivamente, l’uomo abbia ucciso la donna per poi togliersi la vita. Per ora si tratta soltanto di ipotesi che gli inquirenti puntano a chiarire. Intanto sono stati sequestrati un coltello e un taglierino trovati all’interno dell’abitazione.

La ragazzina con i nonni

La figlia della coppia, 13 anni, è intanto stata affidata ai nonni materni che risiedono non lontano dal luogo della tragedia. Sono stati loro a far scattare l’allarme ieri mattina. La giovane, comunque, non sarebbe testimone oculare della tragedia.

Il comune di Agropoli nelle prossime ore potrebbe proclamare il lutto cittadino, mentre l’assessorato alle politiche sociali sta valutando l’ipotesi di organizzare una fiaccolata per le vittime di femminicidio.