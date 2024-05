Vallo della Lucania: Pietro Miraldi aderisce a Forza Italia

«Forza Italia continua a crescere sulle ali dell’entusiasmo che si respira in ogni zona della provincia, grazie anche all’autorevolezza riconosciuta al Presidente Tajani, all’attivismo del Coordinatore regionale Fulvio Martusciello ed all’impegno delle europarlamentari Vuolo ed Adinolfi». Così esordisce in una nota il partito che annuncia una nuova adesione in Cilento.

Pietro Miraldi “abbraccia” Forza Italia

La nuova adesione, accolta «Con grande favore» è quella di Pietro Miraldi, assessore del comune di Vallo della Lucania. Avrà il compito di guidare Forza Italia nella sua città.

Si è provveduto, inoltre, ad incaricare nel ruolo di segretario cittadino Davide Uva a Colliano, Michele Feniello a Valva e Cono Boccia a Sassano.

«Ad essi va un caloroso augurio di buon lavoro nella certezza che sapranno al meglio interpretare le istanze dei cittadini per avanzarle ai rappresentanti dei territori in seno alle Istituzioni», concludono da Forza Italia.