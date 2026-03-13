Tragedia a Roccadaspide: donna ritrovata senza vita in un pozzo

Tragedia a Roccadaspide, il corpo senza vita di R.B., una donna del posto di sessantotto anni è stato ritrovato in un pozzo di località Difesa.

Il ritrovamento

A fare la macabra scoperta i vicini di casa che, non vedendola da un paio di giorni, hanno dato l’allarme iniziando anche a cercarla nelle vicinanze.

Gli interventi

Immediatamente sono state allertate le forze dell’ordine che in questi minuti stanno seguendo le operazioni di recupero del corpo eseguite dai Vigili del Fuoco della Compagnia di Agropoli. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Roccadaspide e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli agli ordini del Capitano Giuseppe Colella.

Indagini in corso

Non si sa se si sia trattato di un gesto estremo o di una tragica caduta, il pozzo non è molto distante dall’abitazione della donna, nubile e che non aveva figli. La donna, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe avuto dei problemi psichiatrici. Indagini in corso.