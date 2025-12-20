Tragedia a Polla, professionista muore in un incidente domestico

La comunità di Polla in lutto per la scomparsa di un stimato professionista locale. Pierluigi Miccoli, un noto architetto, ha perso la vita all’interno della propria abitazione in circostanze che sono attualmente al vaglio delle autorità competenti. Il dramma si è consumato nelle prime ore della giornata, lasciando nel dolore familiari e conoscenti.

La dinamica dell’incidente domestico

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima sarebbe rimasta incastrata in un pozzetto facente parte di un impianto di sollevamento situato dentro casa. Resta ancora da chiarire l’esatta natura del decesso: gli inquirenti stanno valutando se l’uomo sia stato colto da un improvviso malore mentre effettuava delle verifiche o se l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento tecnico dell’impianto stesso.

L’intervento dei soccorritori e delle autorità

Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, impegnati nelle delicate operazioni di recupero. Insieme a loro, sono giunti i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto sono state affidate ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari all’interno dell’immobile.

Comunità in lutto per la perdita del professionista

La notizia della scomparsa del rispettato cittadino si è diffusa rapidamente in tutto il comune di Polla, suscitando profondo sgomento e commozione. L’architetto era una figura molto conosciuta e stimata per la sua attività professionale e per il suo legame con il territorio.