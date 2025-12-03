Tragedia a Gorga di Stio: 57enne trovato senza vita nella sua abitazione

Un uomo di 57 anni è stato rinvenuto privo di vita in casa. L'allarme lanciato da un conoscente, sul posto 118 e Carabinieri

A cura di Ernesto Rocco
Un dramma si è consumato nelle ultime ore nella piccola comunità di Gorga, frazione del comune di Stio. Un uomo di 57 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione. La tragica scoperta è avvenuta a seguito di una segnalazione che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi, purtroppo rivelatasi vana.

La segnalazione e l’intervento

Tutto è iniziato quando un residente, allarmato dal fatto che l’uomo non rispondesse alle chiamate e non desse notizie di sé, ha deciso di richiedere un controllo. La preoccupazione è cresciuta rapidamente, portando alla richiesta di intervento immediato presso l’abitazione del 57enne.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 del presidio di Vallo della Lucania. Nonostante la rapidità dell’arrivo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Gli accertamenti in corso

Presso l’abitazione sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Le prime ipotesi sono di malore improvviso.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, lasciando sgomenti i concittadini della piccola località.

