Tragedia a Battipaglia: operaio muore per un malore sul posto di lavoro

Tragedia questa mattina a Battipaglia, dove un operaio di circa sessant’anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava all’interno dell’azienda in cui lavorava.

L’allarme è scattato immediatamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le cause del decesso.

Salma trasferita all’obitorio di Eboli

La salma è stata successivamente trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dopo l’esame esterno, il medico legale nominato dalla Procura valuterà se procedere o meno con l’autopsia. Un malore la causa più probabile.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, la causa più probabile della morte sarebbe un malore improvviso. Tuttavia, gli inquirenti stanno approfondendo ogni aspetto della vicenda per escludere eventuali responsabilità di terzi, verificando anche il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Indagini in corso

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, ancora sotto choc per l’improvvisa scomparsa dell’operaio.