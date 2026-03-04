Torre Orsaia: il Luogotenente Felice Umberto saluta gli ospiti della SIR

Un saluto speciale ha accompagnato nel pomeriggio di ieri gli ospiti della S.I.R, Sistema Integrato Residenziale, di Castel Ruggero. Il comandante della Stazione dei Carabinieri di Torre Orsaia, il Luogotenente Felice Umberto, in pensione dal prossimo mercoledì 11 Marzo, ha infatti deciso di festeggiare questo importente traguardo in compagnia degli ospiti della S.I.R.

Le parole del Luogotenente

“È dal 2015 che sono nella stazione di Torre Orsaia e c’è stata sempre una grande collaborazione con la dottoressa Caterina Speranza – ha affermato il Luogotenente – Per tale motivo era doveroso salutare gli ospiti della S.I.R.” Una voce rotta dall’emozione è apparsa quella del Luogotenente, legato al territorio da numerosi e indimenticabili ricordi.

“Per noi è stato bellissimo festeggiare il Comandante – ha poi aggiunto la dottoressa Caterina Speranza – Non perdiamo un comandante ma un amico al quale spesso abbiamo fatto riferimento. Abbiamo sempre trovato un uomo con un grande cuore, con tanta sensibilità e passione per il suo lavoro ma anche per i più fragili”.

Una giornata che si è conclusa con il taglio della torta ma anche con una dedica speciale rivolta dagli ospiti della S.I.R. al Comandante Felice Umberto, che sicuramente rimarrà sempre nei loro cuori.