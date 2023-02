Tornano le giornate della prevenzione, appuntamento con le visite urologiche gratuite. Ecco dove

Tornano le giornate dedicate alla prevenzione. Il Club Rotary Paestum Centenario, in collaborazione con il Comune di Agropoli e la sede dell’Avis, ha organizzato per sabato 18 febbraio una giornata di visite urologiche gratuite con il Dott. Alfonso Benincasa.

Le visite, appuntamento ad Agropoli

L’appuntamento si svolgerà presso la Sede AVIS comunale di Agropoli dalle 09:00 alle 12:30 con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0974271750 dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

L’importanza della prevenzione

Sottoporsi a controlli urologici periodici permette la diagnosi precoce e quindi l’intervento tempestivo in caso di numerose patologie tumorali (della prostata, del rene, della vescica e del testicolo) e patologie benigne (calcolosi urinaria, iperplasia benigna della prostata e prostatiti, infertilità maschile e disfunzioni sessuali).

L’iperplasia prostatica benigna, ad esempio, colpisce il 5-10% degli uomini di 40 anni e fino all’80% degli uomini tra i 70 e gli 80 anni.

Ecco quando sottoporsi a visita

La prostatite, invece, riguarda uomini nella fascia di età compresa fra i 30 e i 50 anni, con una picco intorno ai 40 anni.

Anche i tumori del testicolo colpiscono sempre più spesso i quarantenni. Nella fascia di età fino a 50 anni costituiscono il tipo di tumore più frequente (12 per cento di tutte le diagnosi di tumore nel genere maschile).

Ma anche prima dei 40 anni, in particolare durante la pubertà, è buona abitudine programmare una visita dall’urologo.

Lo specialista per prima cosa raccoglie informazioni sullo stato di salute della persona e all’eventuale familiarità con malattie urologiche. In seguito, si passa all’esame obiettivo urologico che prevede l’osservazione dell’addome superiore e della parte bassa della schiena per individuare eventuali anomalie, ad esempio gonfiori.

Tutti gli uomini al di sopra dei 40 anni dovrebbero sottoporsi a visite urologiche periodiche.

La frequenza dei controlli può variare, su indicazione dello specialista, soprattutto in presenza di fattori di rischio.