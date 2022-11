Rotary Club Roccadaspide, giornate dedicate alla prevenzione. Ecco dove

Il Rotary Club Roccadaspide – Valle del Calore – Distretto 2101, presieduto da Giovanni del Priore, ha organizzato delle giornate dedicate alla prevenzione su tutto il territorio.

Gli appuntamenti con la prevenzione organizzati dal Rotary. Si parte il 12 novembre da Roscigno

Coordinatrice dell’evento, la dottoressa Antonella Sica. Si inizierà il 12 novembre da Roscigno, nella piazza antistante al municipio, dove sarà possibile sottoporsi, gratuitamente, ad una visita gastroenterologica.

L’esame sarà eseguito dalla dottoressa Antonietta Peduto. Domenica, 20 novembre, invece, sarà la volta di Roccadaspide e presso Via G. Giuliani, all’interno dello studio medico del dottor Cosmo D’Angelo, ci si potrà sottoporre alla visita oculistica.

Il sabato successivo, 26 novembre, la dottoressa Tiziana Peduto, in Via Giovanni XXIII, sarà disponibile per effettuare le visite dermatologiche mentre, nello stesso giorno, a Piaggine, nella piazza antistante il municipio ci si potrà sottoporre all’ecografia tiroidea con il dottor Carmine Tabano.

La giornata conclusiva delle visite gratuite si terrà sabato 3 dicembre a Castel San Lorenzo in via Roma, di fronte alla Scuola Elementare Tesauro, dove il dottor Antonio Brando effettuerà la visita andrologica.

“La prevenzione è l’arma migliore per tutelare la salute e difendersi da alcune malattie, aspettiamo tutti, nelle date indicate, per effettuare gratuitamente gli esami senza bisogno di prenotazione” ha affermato l’avvocato Mario Manzo, presidente incoming Rotary Roccadaspide – Valle del Calore.

Le giornate della salute si svolgeranno con la collaborazione della Onlus “Soccorso Sociale” di Piaggine.