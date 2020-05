Nasce il Club Rotaract Roccadaspide – Valle del Calore

Send an email

Ieri 29 maggio si è tenuta la cerimonia ufficiale di costituzione del Club Rotaract Roccadaspide-Valle del Calore patrocinato dall’omonimo Rotary Club. Presenti in via telematica, in quanto impossibilitati fisicamente a causa della normativa anti covid, il Governatore del distretto 2100 e tutti i soci del Rotary club padrino.

Durante la cerimonia è stata consegnata al neoeletto Presidente Lorenzo D’Alessandro, la carta costitutiva del club. D’alessandro ha poi comunicato la composizione del Direttivo (Vicepresidente: Antonio Iuliano, Segretario: Davide Pazzanese, Tesoriere:Piermatteo Guadagno, Prefetto: Barbara Zanvettor) e ringraziato i soci fondatori(Raffaele Civita, Francesco Iuliano, Albachiara Del Priore, Gianmaria Guadagno, Manuel Russo, Marianna Picilli, Michele Iuliano, Domenico Abbiento, Mario Capo, Sabato Fasano e Sabrina Caronna, Mario Gnazzo).

Al termine della cerimonia di consegna, D’Alessandro ha dichiarato: “Non posso che essere entusiasta di questa nomina. Questo progetto, partito qualche tempo fa da un gruppo di amici, trova finalmente oggi piena realizzazione. Dopo la bella esperienza maturata con il club Interact, sentivamo l’esigenza di costituire un gruppo giovane e dinamico che potesse creare aggregazione e unità nel nostro paese, e più in generale, nell’intera Valle del calore. Le porte del nostro club sono aperte a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e contribuire alle nostre iniziative”.