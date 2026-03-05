Tornano le Gardenie dell’AISM nelle piazze italiane per sostenere la ricerca: ecco dove trovarle in provincia di Salerno

Nel week-end del 6-7 e 8 marzo, in occasione della festa internazionale della Donna, torna la Gardensia l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e patrocinata dalla Presidenza della Repubblica, che riempie di colore e solidarietà le piazze italiane.

L’iniziativa

In più di mille piazze italiane sarà possibile scegliere una pianta di gardenia, di ortensia o entrambe per sostenere la ricerca scientifica e il supporto alle persone con Sclerosi Multipla e patologie correlate. I due fiori rappresentano lo stretto legame che c’è tra le donne e la sclerosi multipla (SM), una malattia che colpisce la popolazione femminile in misura doppia rispetto agli uomini. La sclerosi multipla è una malattia neurologica cronica, imprevedibile e spesso invalidante, che in Italia coinvolge oltre 144 mila persone, manifestandosi prevalentemente in età giovane, in una fase della vita ricca di progetti personali e professionali. Una condizione che richiede risposte continue nel tempo: dalla ricerca scientifica alla presa in carico integrata, fino al supporto psicologico e sociale.

Ecco dove trovare le piante nelle piazze della provincia di Salerno

Buonabitacolo (Piazza); Buccino (Piazza Corinto); Caselle in Pittari (Piazza Principe); Montesano sulla Marcellana (Piazza); Palinuro (Piazza Virgilio); Piaggine (Piazza Vittorio Veneto); Pollica frazione Gelso (Piazza principale); Salento, frazione Omignano (Piazza principale); Salerno (Piazza caduti civili); Salerno (Quartiere Europa); Salerno (Zona industriale); San Mauro Cilento (Piazza).

A sostegno della campagna è attivo anche il numero solidale 45512, che consente di contribuire al finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, tra cui il centro di eccellenza per la neuroriabilitazione NeuroBRITE Research Center.