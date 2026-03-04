Attualità

Torna il premio “Piccolo Comune amico” per valorizzare i piccoli comuni della regione con meno di 5mila abitanti, ecco come partecipare

Un progetto che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia

Comunicato Stampa
Campania panorama

Torna quest’anno anche in Campania il premio “Piccolo comune amico”, realizzato da Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Autostrade per l’Italia, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Touring Club Italiano, Symbola e il patrocinio di Aci, Anci, Uncem, con lo scopo di valorizzare i piccoli Comuni italiani, far conoscere le eccellenze locali e favorire il turismo.

Il progetto

Un progetto, giunto alla sesta edizione, che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia. I comuni che parteciperanno al concorso potranno contare su un sito internet interamente dedicato e su una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, con gli eventi e le eccellenze delle varie categorie selezionate. Il progetto è ampiamente promosso sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie, e vedrà campagne promozionali gratuite sui social e sulla stampa.

I premi

Oltre alle categorie tradizionali ci sono i Premi Speciali: “Piccolo aeroporto amico”, dedicato alla riqualificazione dei piccoli centri aeroportuali, “Aria, acqua, terra”, sulla bellezza naturalistica del territorio, “Comuni contro il caro energia”, dedicato alle Green Community che hanno realizzato progetti integrati su energia rinnovabile e sviluppo sostenibile, “Comuni per l’accessibilità”, dedicato ai Comuni che si sono caratterizzati per politiche di inclusione di particolare efficacia, “Comuni per l’apicoltura”, che premia i Comuni che hanno realizzato iniziative di valorizzazione e tutela dell’apicoltura.

Leggi anche:

La Giunta regionale approva il Bilancio di previsione 2026/2028

Altre due opportunità sono il Premio “Il borgo in una foto”, con il quale una commissione presieduta dalla fotografa Tiziana Luxardo premia le tre migliori foto del borgo inviate dai comuni in gara, e quello “Giovane imprenditore agricolo”, consegnato da Coldiretti Giovani a cinque giovani imprenditori che abbiano contribuito, con la propria attività, ad arricchire il valore agricolo dei piccoli Comuni.

Ecco come aderire

I Comuni della Campania che intendano partecipare al concorso possono ancora iscriversi a “Piccolo Comune Amico – Edizione 2026” entro e non oltre il prossimo 30 marzo. Per farlo è sufficiente seguire le istruzioni (clicca qui).  

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

US Agropoli: dopo la sconfitta di sabato, a InfoCilento parla il centrocampista Caruso

Il Centrocampista Alessandro Caruso è intervenuto nella trasmissione InCampo, facendo il punto sul momento difficile dell'Agropoli

La Porta

Caso Agropoli, La Porta rompe il silenzio: «Se anche la maggioranza dubita, i problemi sono reali»

Il consigliere Massimo La Porta commenta il documento di Agropoli Oltre Agropoli: "Confermate le criticità su ospedale, porto e urbanistica sollevate dall'opposizione"

Agropoli: verso la definizione della rottamazione Quinquies. A InfoCilento parla Mario Pesca, consigliere comunale

L’obiettivo della misura è fornire ai cittadini uno strumento per regolarizzare le pendenze tributarie relative a un arco temporale molto ampio, compreso tra il 2000 e il 2023

Casal Velino: una raccolta fondi per aiutare la piccola Teresa

Teresa, di appena 3 mesi, è affetta da una grave cardiopatia congenita che richiede cure continue e altamente specialistiche

Massimo Recalcati

“Il desiderio come categoria pedagogica”: all’Unisa la Lectio Magistralis del prof. Massimo Recalcati

L'appuntamento è per venerdì 6 marzo a partire dalle ore 10:30

Torre Orsaia: il Luogotenente Felice Umberto saluta gli ospiti della SIR

Un saluto speciale ha accompagnato nel pomeriggio di ieri gli ospiti della S.I.R, Sistema Integrato Residenziale, di Castel Ruggero

Montecorice, approvati dup e bilancio: respinti emendamenti della minoranza

Gli emendamenti sono stati discussi in aula ma non hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza del Sindaco Flavio Meola e sono stati pertanto respinti

Sequestro lido a Trentova, scoppia la polemica

Dopo il sequestro del cantiere scoppia la polemica politica. Accuse dalla minoranza ma il sindaco replica: «ennesimo atto di sciacallaggio»

Inps

“INPS per i giovani”: INPS incontra gli studenti di Salerno e Provincia

Domani, giovedì 5 marzo, doppio appuntamento: a Salerno al Liceo classimo De Sanctis e a Sapri presso il Da Vinci

“Detto tra Noi podcast”: diciottesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Umberto Tozzi

“L’ultima notte rosa the final show”: al via domani dal PalaSele di Eboli l’addio alla scena live di Umberto Tozzi

L'appuntamento è per domani, giovedì 5 marzo

Eliambulanza

Ottati, cade da un’altezza di circa 5 metri: 47enne trasferito al Ruggi in eliambulanza

L'uomo stava eseguendo dei lavori in prossimità del cimitero