Tiziana D’Angelo nominata direttrice delegata del Palazzo Reale di Napoli

Con decreto del Direttore generale Musei, Massimo Osanna, la direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, è stata nominata direttrice delegata del Palazzo Reale di Napoli. Succede a Paola Ricciardi, chiamata a ricoprire il nuovo incarico di soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli.

Il nuovo ruolo

La nomina si configura come un incarico ad interim, volto a garantire la continuità amministrativa e operativa dell’Istituto in attesa della pubblicazione del bando per l’assegnazione ufficiale della direzione. Alla nuova direttrice delegata è affidato il coordinamento delle attività ordinarie e delle funzioni delegate, con particolare attenzione alla gestione amministrativa e contabile già in essere.

L’incarico provvisorio include, oltre al Palazzo Reale di Napoli, anche la gestione di Villa Pignatelli, dimora storica situata lungo la Riviera di Chiaia che ospita il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e il Museo delle Carrozze.

“Accolgo la delega temporanea alla direzione del Palazzo Reale di Napoli con estremo orgoglio ed entusiasmo”, ha dichiarato Tiziana D’Angelo, che ha già avuto modo di confrontarsi con il direttore Osanna e con la precedente direttrice Ricciardi in merito ai progetti attualmente in corso.