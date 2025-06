Tir si ribalta: disagi lungo la A2 del Mediterraneo, poco dopo lo svincolo di Campagna

Per cause ancora in corso di accertamento un tir in transito lungo la A2 del Mediterraneo si è ribaltato mentre era in corsa. Traffico il tilt e circolazione alternativa. Lunghe code e disagi.

I dettagli

Sul posto per espletare tutte le necessarie formalità di rito sono intervenute le forze dell’ordine. Grande lavoro per agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i dipendenti di Anas. Stando alle prime informazioni il camionista non avrebbe riportato danni gravi.

La mattinata da incubo per i viaggiatori in transito lungo l’arteria autostradale è stata causata a quanto pare anche da un secondo incidente, in forma più lieve.

L’asfalto reso liscio dalla pioggia che si sta abbattendo sulla Piana del Sele e sugli Alburni e il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra Eboli e Campagna, direzione Sud.

Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’arteria stradale. Intanto continua a piovere sulla Piana del Sele.