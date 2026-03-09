Video

Tg InfoCilento 9 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Redazione Infocilento

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello. Il tg di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 13.55 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55, 19.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.

Rubinetto

Buonabitacolo si mobilita per l’acqua: nasce il Comitato “No Consac”

Nasce il Comitato "No Consac" a Buonabitacolo. Assemblea pubblica il 14 marzo al centro "Cupola" per contestare la cessione del servizio idrico voluta dal sindaco

Maria Gabriella Schettino

La dottoressa Maria Gabriella Schettino scelta come donna medico per parlare di “leadership gentile” dei camici rosa su RaiNews24 – Salute

La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…

Agropoli, la Rupe si sgretola: in arrivo fondi per il Fortino

La scalinata del Fortino è ufficialmente chiusa, eppure le barriere vengono continuamente divelte. Intanto, la roccia continua a cadere e il cuore antico della città soffre l'erosione del tempo e del mare

Albero Falcone Sanza

Sanza, l’Albero di Falcone mette radici: un simbolo di legalità che unisce scuola e territorio

Il Comune e le scuole di Sanza aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali: piantato l’Albero di Falcone nella Villa Comunale come simbolo di lotta alla mafia.

Lustra: un milione per la messa in sicurezza della zona Massacanina

Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento

Eboli: Salvatore Biazzo ha presentato “I Misteri del Chimico dei Fantasmi”

L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore.

Scafati, Sindaco Aliberti assolto dopo 13 anni: “Non ha vinto la giustizia, ma la verità”

L'assoluzione con formula piena è arrivata "perchè il fatto non sussiste"

Sale d’ascolto e denunce, Carabinieri di Salerno al fianco delle donne: “Non siete sole”

Si tratta di ambienti pensati per accogliere le vittime – spesso accompagnate dai propri figli – in un contesto riservato e non giudicante, lontano dagli uffici ordinari delle stazioni.

Palermo ricorda Joe Petrosino: a 117 anni dall’omicidio omaggio al poliziotto di Padula simbolo della lotta alla mafia

Un ricco programma di iniziative per Joe Petrosino, l'investigatore italoamericano ucciso il 12 marzo 1909

Campo calcio

Calcio: Eccellenza e Promozione, i gol del weekend

In Eccellenza vincono le salernitane. In Promozione l'Agropoli non va oltre il pari con il Montoro ultimo ed esonera l'allenatore

aria condizionata

Scuole e crisi climatica: dal Cilento alla Sicilia un appello per la climatizzazione degli istituti

Il CNDDU lancia un appello al Ministro Valditara per un monitoraggio preventivo dei sistemi di ventilazione nelle scuole, specialmente al Sud, contro le ondate di calore precoce

Ospedale Eboli

“Richiesta di trasparenza su trasferimenti e straordinari negli ospedali di Eboli e Battipaglia”

Una richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti è stata inviata dalla UIL FPL Salerno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del DEA