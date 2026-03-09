Tg InfoCilento 9 marzo 2026

Nasce il Comitato "No Consac" a Buonabitacolo. Assemblea pubblica il 14 marzo al centro "Cupola" per contestare la cessione del servizio idrico voluta dal sindaco
La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…
La scalinata del Fortino è ufficialmente chiusa, eppure le barriere vengono continuamente divelte. Intanto, la roccia continua a cadere e il cuore antico della città soffre l'erosione del tempo e del mare
Il Comune e le scuole di Sanza aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali: piantato l’Albero di Falcone nella Villa Comunale come simbolo di lotta alla mafia.
Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento
L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore.
L'assoluzione con formula piena è arrivata "perchè il fatto non sussiste"
Si tratta di ambienti pensati per accogliere le vittime – spesso accompagnate dai propri figli – in un contesto riservato e non giudicante, lontano dagli uffici ordinari delle stazioni.
Un ricco programma di iniziative per Joe Petrosino, l'investigatore italoamericano ucciso il 12 marzo 1909
In Eccellenza vincono le salernitane. In Promozione l'Agropoli non va oltre il pari con il Montoro ultimo ed esonera l'allenatore
Il CNDDU lancia un appello al Ministro Valditara per un monitoraggio preventivo dei sistemi di ventilazione nelle scuole, specialmente al Sud, contro le ondate di calore precoce
Una richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti è stata inviata dalla UIL FPL Salerno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del DEA