Terza categoria: manca sempre meno all’avvio del campionato

Ecco dove sono state inserite le squadre di Cilento e Diano

A cura di Antonio Pagano
Campo calcio

Pronto a partire anche il campionato di Terza Categoria che prenderà inizio il prossimo week-end, del 1 e 2 novembre. La LND Campania ha delineato i gironi che vedranno protagoniste le squadre di Cilento e Diano, e che verranno ufficializzati nelle prossime ore.

I Gironi

Nel Girone C: Altavilla Silentina 2012, Atena Lucana, Atletico Battipaglia 2018, Cosilinum, Libertas Sala Consilina, Oliveto Citra 1975, Pro Colliano, Real Palomonte, Real Santa Cecilia 2025, Sangiacomese 2025, Sanzese, Stella Cioffi, Teggianese.

Nel Girone D: All Stars, G.S. Herajon 2025, Castelnuovo Cilento, Laurino, Leoni San Marco, Novi Velia, Piagginese, Real Celso, Real Ogliastro, Rutino Next Gen 2025, S.P.E.S. Ascea, San Mango Montestella, Stio Cilento 2025.

Nel Girone E: Atletico San Marco, Buonabitacolo Soccer, C.S. Lentiscosa, Caprioli Sq. B, Caselle, Centola 2023, La Cilentana Sport, Rofrano, S.C. Porto degli Infreschi, A.S.D. Sports, Supersantos, Ursentina, Virtus Buxentum, A.S.D. Celle di Bulgheria 2025.

