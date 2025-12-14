Tenta di speronare e inseguire 3 ragazze con l’auto: sabato di paura a Paestum

Un sabato sera da incubo per tre ragazze 30enni del posto a bordo della propria automobile. Un uomo, non ancora identificato, ha inseguito e cercato di speronare più volte le tre ragazze seminando tanta pura tra le strade di Capaccio Paestum.

I fatti

Il tutto si è registrato intorno alle 2.30 di notte, nei pressi dell’incrocio con Via Tavernelle, luogo di movida notevolmente frequentato. Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiavano le ragazze si sarebbe imbattuta in un veicolo fermo al centro della carreggiata (una Jeep Renegade di colore bianco).

Dopo alcuni colpi di clacson per segnalare la presenza e chiedere di liberare la strada, la situazione sarebbe improvvisamente degenerata.

Il conducente dell’altra vettura, invece di spostarsi, avrebbe iniziato a seguire l’auto delle giovani, dando vita a un inseguimento che si è protratto fino alla zona della Licinella.

Durante il tragitto l’uomo avrebbe messo in atto una serie di manovre estremamente pericolose: sorpassi azzardati, brusche frenate, tentativi di bloccare la strada e scendere dall’auto, fino ad arrivare a colpire lateralmente l’auto delle giovani, rischiando di farle uscire fuori strada.

Grazie alla prontezza di riflessi della conducente del veicolo si è evitato il peggio, con le ragazze che sono riuscite a rifugiarsi all’interno di un cancello di un’abitazione privata, mettendosi così in salvo.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno raccolto la testimonianza delle vittime e avviato i primi accertamenti per cercare di identificare l’autore di questo folle gesto.

Un aiuto concreto in questo senso potrebbe arrivare direttamente dalle telecamere di videosorveglianza presenti in più punti del territorio che consentirebbero di rintracciare il veicolo coinvolto nell’episodio.