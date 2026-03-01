Cronaca

Tensione sull’autostrada A2: agguato tra tifoserie allo svincolo di Padula

Violenti scontri tra tifoserie nei pressi dello svincolo A2 di Padula. Individui incappucciati danneggiano un autobus e diverse auto. Intervengono le forze dell'ordine

Erminio Cioffi

Una mattinata di ordinaria follia lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo. Nei pressi dello svincolo di Padula, un gruppo di individui con il volto coperto avrebbe dato vita a violenti scontri che hanno trasformato l’area in un teatro di guerriglia urbana.

L’episodio, verificatosi nelle prime ore della mattina, ha coinvolto diverse fazioni di tifoserie organizzate, rendendo necessario l’intervento immediato delle autorità.

Assalto e danni: nel mirino un autobus e diversi veicoli

Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica dell’accaduto suggerisce un’azione fulminea e premeditata. Persone incappucciate hanno intercettato i mezzi rivali in prossimità dell’uscita autostradale, sferrando un attacco che ha causato ingenti danni materiali. Ad avere la peggio è stato un autobus, preso di mira insieme ad altre vetture in transito. Vetri infranti e carrozzerie danneggiate sono il bilancio visibile di una violenza che ha messo a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

L’intervento delle forze dell’ordine e il bilancio

L’allarme è scattato tempestivamente, permettendo alle forze dell’ordine di giungere sul posto per sedare i disordini e disperdere i facinorosi. Nonostante la brutalità dell’assalto e i danni riportati dai mezzi coinvolti, fortunatamente non si registrano feriti. Gli agenti hanno avviato i rilievi di rito e le indagini per identificare i responsabili del raid, analizzando le immagini di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per fare piena luce su un episodio che riaccende i riflettori sulla violenza legata al mondo del tifo.

