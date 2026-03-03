Altri Sport

Teggiano: Vito Moscarella campione regionale di corsa campestre

La corsa campestre è una specialità dell’atletica leggera che si disputa su terreni naturali come prati, sterrati e tracciati collinari

Vito Moscarella

Domenica 1° marzo, a Casagiove, in provincia di Caserta, Vito Moscarella, atleta di Teggiano, ha conquistato il titolo di Campione Regionale FIDAL di Cross indossando i colori della ASD CarMax Camaldolese. Moscarella ha saputo imporsi nella propria categoria master, tagliando il traguardo davanti agli avversari e portando a casa un risultato di grande prestigio per sé e per la sua società.

La gara

La gara di Casagiove ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Campania, in un contesto competitivo di alto livello. Il cross, o corsa campestre, è una specialità dell’atletica leggera che si disputa su terreni naturali come prati, sterrati e tracciati collinari. A differenza delle gare su pista o su strada, il fondo può essere irregolare, con presenza di fango, salite e discese che rendono la competizione particolarmente impegnativa.

Le distanze variano in base alle categorie di età e di appartenenza, ma l’elemento distintivo resta la capacità dell’atleta di adattarsi a condizioni ambientali variabili, mantenendo ritmo e controllo fino al traguardo. È una disciplina che esalta resistenza, forza muscolare e spirito di sacrificio.

