Teggiano, rottura in Giunta: il sindaco Di Candia revoca le deleghe all’assessora Marisa Federico dopo la candidatura alle Regionali

Si è consumato nelle ultime ore l’epilogo della frizione interna al Comune di Teggiano, nata dopo la decisione dell’assessora Marisa Federico di candidarsi alle elezioni regionali in una lista a sostegno di Edmondo Cirielli, “senza aver informato il sindaco della sua scelta”, almeno secondo quanto sottolineato dal primo cittadino.

Una decisione politica che, pur essendo legittima, non è stata per nulla apprezzata dal sindaco Michele Di Candia, il quale ha deciso di revocare le deleghe all’assessora.

La nota ufficiale

Con una nota ufficiale, il primo cittadino ha comunicato il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 46 del Testo Unico degli Enti Locali, che assegna ai sindaci la facoltà di nominare e revocare gli assessori sulla base del rapporto fiduciario.

Una scelta che – precisa Di Candia – non ha carattere personale né punitivo, ma è dettata esclusivamente da ragioni amministrative e dalla necessità di preservare la coesione della squadra di governo.

Il sindaco ha infatti evidenziato come l’attuale amministrazione sia nata da una lista civica trasversale, fondata sulla collaborazione tra sensibilità politiche diverse. Proprio per questo, spiega Di Candia, a generare la rottura non è stata la candidatura in sé, ma le modalità con cui questa si è concretizzata.

Le dichiarazioni

“La candidatura di un amministratore alle elezioni regionali è una scelta legittima, che rispetto – afferma Di Candia – ma la delega da assessore è un mandato fiduciario. In questo caso non sono stato informato né coinvolto prima della decisione: ho appreso la notizia della candidatura di Marisa Federico solo dalla stampa. In una Giunta comunale, invece, trasparenza, condivisione e lealtà sono condizioni indispensabili”.

Secondo il sindaco, ogni scelta personale che possa incidere sugli equilibri politici e istituzionali deve essere condivisa con il primo cittadino e con la squadra di governo. Il mancato confronto avrebbe così determinato il venir meno del rapporto fiduciario necessario per mantenere l’incarico assessorile.

La revoca

La revoca riguarda esclusivamente le deleghe: Marisa Federico resta infatti consigliere comunale, ruolo conferitole dagli elettori e non soggetto a fiducia diretta del sindaco.

Contestualmente, Di Candia ha nominato Luciana D’Elia come nuovo assessore comunale, seguendo lo stesso criterio utilizzato in origine per la composizione della Giunta: il numero di preferenze ottenute alle ultime elezioni. D’Elia risultava la prima non assessore per consenso elettorale.

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento a Marisa Federico per il lavoro svolto durante il suo mandato, confermando che l’amministrazione continuerà nel solco della continuità, della cooperazione e del senso di responsabilità, sempre nell’interesse della comunità di Teggiano.