Teggiano, Marisa Federico lascia la maggioranza e passa all’opposizione: si apre una nuova fase politica

Il passaggio era nell’aria da settimane e oggi è diventato ufficiale. Marisa Federico, ormai ex assessora del comune di Teggiano, ha formalizzato la sua uscita dalla maggioranza guidata dal sindaco Michele Di Candia, scegliendo di collocarsi tra i banchi dell’opposizione.

La decisione

La rottura matura dopo la decisione del primo cittadino di revocare le deleghe amministrative a Federico, una scelta arrivata in seguito alla sua candidatura alle ultime elezioni regionali nella lista “Cirielli Presidente”. Un atto che ha segnato il punto di non ritorno nei rapporti politici interni all’amministrazione, dando vita a un confronto sempre più teso, accompagnato da accuse reciproche e profonde divergenze di vedute.

Arrivata l’ufficialità

Nella mattinata odierna, l’ex assessora ha protocollato ufficialmente la comunicazione con cui sancisce il passaggio all’opposizione, un’area che fino a poco tempo fa risultava praticamente inesistente. A Teggiano, infatti, alle ultime elezioni comunali era stata presentata un’unica lista, determinando l’assenza di una minoranza consiliare strutturata.

L’unica voce fuori dalla maggioranza era già diventata quella di Conantonio D’Elia, che aveva abbandonato il gruppo di governo dopo una serie di contrasti politici e amministrativi. Con l’ingresso di Federico, l’opposizione si rafforza numericamente e politicamente, aprendo di fatto una nuova fase per il Consiglio comunale.