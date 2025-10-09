Teggiano investe nel centro storico: approvato il progetto di riqualificazione del Parco della Rimembranza

Il valore complessivo dell’intervento è pari a 3,58 milioni di euro

A cura di Roberta Foccillo
Teggiano, Parco della Rimembranza

La Giunta comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di tre aree centrali della città: il Parco della Rimembranza, Piazza Monsignor Valentino Vignone e Largo Sant’Agostino.

Un percorso iniziato nel 2021

Il progetto rappresenta la conclusione di un iter avviato nel 2021, quando il Comune di Teggiano ha ottenuto 47.652 euro dal Fondo per la progettazione destinato agli enti locali del Mezzogiorno. Con tali risorse, l’amministrazione ha potuto bandire un concorso di idee per definire gli interventi da realizzare.

Gli interventi

Restauro del Monumento ai Caduti; Nuove sistemazioni del verde urbano; Riorganizzazione degli spazi pubblici; Creazione di un’area attrezzata per eventi. Il valore complessivo dell’intervento è pari a 3,58 milioni di euro. Di questi, circa 2,85 milioni saranno destinati ai lavori veri e propri, mentre la restante parte coprirà progettazione esecutiva, direzione lavori, imprevisti e oneri vari.

Con l’approvazione del progetto, si apre ora la fase cruciale: la ricerca dei finanziamenti. Il Comune ha affidato all’Ufficio tecnico il compito di presentare il progetto ai bandi disponibili per opere pubbliche, con l’obiettivo di ottenere le risorse necessarie per avviare i lavori.

