Teggiano celebra la Traslazione di San Cono: fede e tradizione si rinnovano, in arrivo il Museo dedicato al Santo

La Regione Campania ha finanziato la realizzazione del Museo di San Cono, un luogo destinato a custodire oggetti votivi, memorie e testimonianze della profonda devozione popolare

A cura di Federica Pistone
Traslazione San Cono

Una giornata di profonda devozione e memoria collettiva quella vissuta il 27 settembre dalla comunità teggianese in occasione dell’anniversario della Traslazione delle reliquie di San Cono, avvenuta nel 1261.

I festeggiamenti

Dopo le solenni celebrazioni patronali di giugno, l’appuntamento ha rinnovato il legame tra la cittadinanza e il suo Santo Patrono, simbolo di identità, spiritualità e radici condivise. In questo contesto carico di significato, è arrivato anche un annuncio importante: la Regione Campania ha finanziato la realizzazione del Museo di San Cono, un luogo destinato a custodire oggetti votivi, memorie e testimonianze della profonda devozione popolare.

A comunicarlo è stato il Consigliere Regionale Corrado Matera, sottolineando come questa ricorrenza rappresenti l’occasione per riscoprire le tradizioni e rafforzare coesione, solidarietà e speranza, valori che da secoli uniscono la comunità di Teggiano.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Castellabate: un momento di profonda emozione per la messa di ringraziamento per Don Roberto e Don Pasquale

Una Chiesa gremita di fedeli, confraternite ed istituzioni si sono uniti per…

Tumore seno

Tumore della mammella: l’Asl Salerno amplia l’offerta per la prevenzione

Lo scopo è quello di potenziare l’offerta di prevenzione oncologica in maniera…

Rutino: successo per l’estemporanea di pittura “La stazione dei pittori”

Le strade di Rutino si sono ancora una volta trasformate in una…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.