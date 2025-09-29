Teggiano celebra la Traslazione di San Cono: fede e tradizione si rinnovano, in arrivo il Museo dedicato al Santo

Una giornata di profonda devozione e memoria collettiva quella vissuta il 27 settembre dalla comunità teggianese in occasione dell’anniversario della Traslazione delle reliquie di San Cono, avvenuta nel 1261.

I festeggiamenti

Dopo le solenni celebrazioni patronali di giugno, l’appuntamento ha rinnovato il legame tra la cittadinanza e il suo Santo Patrono, simbolo di identità, spiritualità e radici condivise. In questo contesto carico di significato, è arrivato anche un annuncio importante: la Regione Campania ha finanziato la realizzazione del Museo di San Cono, un luogo destinato a custodire oggetti votivi, memorie e testimonianze della profonda devozione popolare.

A comunicarlo è stato il Consigliere Regionale Corrado Matera, sottolineando come questa ricorrenza rappresenti l’occasione per riscoprire le tradizioni e rafforzare coesione, solidarietà e speranza, valori che da secoli uniscono la comunità di Teggiano.