Teggiano: arrivano quattro nuovi agenti di Polizia Municipale

Quattro nuovi agenti e più controlli sul territorio comunale. La soddisfazione del sindaco Di Candia

Si è tenuta nella sede municipale di Teggiano una breve ma significativa cerimonia augurale per dare il benvenuto e augurare buon lavoro ai quattro neoassunti Istruttori di Vigilanza (Agenti di Polizia Municipale), entrati ufficialmente in servizio dal 1° marzo 2026 presso l’Area di Vigilanza del Comune. Oltre al sindaco Michele Di Candia, agli assessori della Giunta e a una rappresentanza dei consiglieri comunali, erano presenti tra gli altri anche il Comandante della Polizia Municipale Andrea De Rosa e il Vicecomandante Eliseo Innamorato.

Più personale per il comune di Teggiano

I quattro nuovi Agenti di Polizia Municipale, assunti a tempo indeterminato part-time al 50%, sono Arianna La Maida, Salvatore Cantelmi, Giuseppe D’Elia e Oriana Del Corvo. L’assunzione rientra nella programmazione triennale del fabbisogno del personale ed è avvenuta a conclusione del concorso pubblico per titoli ed esami e del successivo scorrimento di graduatoria, come previsto dagli atti amministrativi dell’Ente.

Il commento del sindaco

Nel corso della cerimonia, il sindaco Michele Di Candia ha sottolineato il valore strategico di questo rafforzamento dell’organico, inserito in un più ampio percorso di riorganizzazione e potenziamento della macchina amministrativa. “Questa amministrazione -ha detto Di Candia- sta lavorando per mettere in piedi una pianta organica in grado di rispondere a tutte le aspettative dei cittadini di Teggiano. Le competenze oggi sono triplicate, e avere un comando di Polizia Municipale completo significa poter fare attività concreta, far rispettare l’ambiente, il piano di sicurezza e garantire un controllo costante del territorio. Aggiungere risorse nuove, giovani, con una formazione adeguata, significa garantire la pubblica incolumità e la sicurezza su tutto il territorio. Sono fiducioso perché hanno superato un concorso pubblico, dimostrando di valere. A loro auguro buon lavoro, tanta professionalità e una lunga carriera”.

Teggiano: 40 anni fa moriva monsignor Umberto Altomare

Gli investimenti dell’Ente

Il primo cittadino di Teggiano ha ricordato come l’Ente abbia già investito nel potenziamento di altri settori strategici, in particolare nell’area tecnica, con nuove assunzioni di figure professionali qualificate, e stia portando avanti ulteriori procedure concorsuali per completare l’organico amministrativo e operativo del Comune. Un percorso che punta a rafforzare i servizi e ad assicurare maggiore efficienza e presenza sul territorio.

Con l’ingresso dei quattro nuovi Agenti di Polizia Municipale, il Comune di Teggiano compie dunque un passo importante nel rafforzamento della sicurezza urbana, della tutela ambientale e dei servizi di prossimità, confermando l’impegno dell’Amministrazione verso una gestione sempre più efficiente e moderna della cosa pubblica.

