Teggiano: al via le domande per nuovi volontari di Protezione Civile, ecco le informazioni utili

L’amministrazione comunale di Teggiano, guidata dal sindaco Michele Di Candia, ha pubblicato un avviso per il reclutamento di nuovi volontari da inserire nel Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile.

Le attività

Il gruppo svolge un ruolo cruciale sul territorio. È attivo in caso di emergenze, durante gli eventi nelle campagne di prevenzione dei rischi, e offre supporto alla pianificazione delle emergenze. È coinvolto anche in attività formative, addestrative e informative, rivolte alla cittadinanza in attuazione del vigente Piano comunale di Protezione Civile.

Ecco come aderire

Per candidarsi, è necessario compilare l’apposito modulo, scaricabile dal sito ufficiale del Comune di Teggiano oppure disponibile presso l’Ufficio Protezione Civile. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 luglio, con possibilità di consegna a mano o invio tramite PEC.

Le finalità

Con questa iniziativa, l’amministrazione punta a potenziare la capacità operativa del sistema locale di protezione civile, coinvolgendo attivamente i cittadini. Il gruppo rappresenta una risorsa fondamentale per la sicurezza collettiva, soprattutto in un contesto di crescenti esigenze di risposta tempestiva alle emergenze.