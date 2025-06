Stio: punta a fondi per un piano di Protezione Civile

Il Comune di Stio, guidato dal sindaco Giancarlo Trotta, attualmente non è dotato di un piano di Protezione Civile, e per questo ha deciso di partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile e per l’acquisizione delle forniture necessarie all’espletamento delle funzioni di Protezione Civile.

L’avviso

L’avviso è destinato ai comuni e alle Province della Regione Campania e assegna contributi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile, nonché per lo sviluppo di idonei sistemi di monitoraggio.

Tra gli interventi finanziabili: la redazione/aggiornamento del Piano Protezione Civile comunale, in conformità alla vigente normativa in materia; l’acquisto di forniture necessarie all’espletamento delle attività di protezione civile, mancanti alla dotazione del Richiedente/i, delle associazioni di volontariato e delle altre Amministrazioni e soggetti pubblici presenti sul territorio, finalizzate al ripristino e/o adeguamento della dotazione del Centro Operativo Comunale /Intercomunale; la realizzazione di iniziative di informazione alla popolazione sui rischi prevalenti sul proprio territorio ed i relativi comportamenti da seguire, e di attività volte ad accrescere la resilienza della comunità, favorendo la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.