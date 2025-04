Studenti di Castellabate alla scoperta del volontariato con la Protezione Civile

Il valore della collaborazione e del lavoro di squadra, principi cardine del volontariato, sono stati al centro della giornata formativa che ha visto protagonisti gli studenti delle classi 1 A e 1 B dell’Istituto Comprensivo di Santa Maria di Castellabate.

Accompagnati dai loro professori Vincenzo Caputo e Floriana Di Luccia, i giovani hanno partecipato attivamente a esercitazioni pratiche organizzate dalla Protezione Civile Cilento Castellabate, nell’ambito del progetto “Noi Cittadini del Mondo”.

Dalla teoria alla pratica: una giornata di apprendimento attivo

Dopo una fase teorica tenutasi nei mesi scorsi, l’incontro odierno ha rappresentato un’importante occasione per i ragazzi di mettere in pratica le nozioni apprese. Attraverso simulazioni ed esercizi guidati dai volontari, gli studenti hanno potuto sperimentare concretamente l’importanza di operare insieme per raggiungere un obiettivo comune e comprendere le dinamiche operative della Protezione Civile.

Costruire giovani per il futuro: l’importanza dell’aiuto reciproco

Il progetto “Noi Cittadini del Mondo” mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’impegno civico e dell’aiuto verso il prossimo. Come sottolineato dalla Protezione Civile Cilento Castellabate nel suo post, “Non possiamo sempre costruire il futuro per i nostri giovani, ma possiamo costruire i giovani per il futuro, per far si che questi ragazzi possano capire l’importanza di aiutare il prossimo.” L’iniziativa si pone l’obiettivo di instillare nei ragazzi i valori della solidarietà e della responsabilità sociale.