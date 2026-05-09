Teggiano: 6 studenti del Pomponio Letto premiati al Comicon 2026 a Napoli

Grande soddisfazione per il Liceo Artistico Pomponio Leto di Teggiano che si distingue al COMICON Napoli 2026, uno degli appuntamenti più importanti in Italia dedicati al fumetto, all’illustrazione e alla creatività.

I riconoscinenti

Nell’ambito del concorso “IMAGO 26’”, sono stati oltre quindici gli studenti selezionati dell’istituto di Teggiano, accompagnati e guidati dal professore Gennaro Ricco. Un risultato già significativo, che si è trasformato in un vero trionfo nella giornata conclusiva con la conquista di ben sei riconoscimenti.

Un bottino importante che testimonia l’impegno, la qualità artistica e la solidità del percorso formativo offerto dalla scuola, capace di valorizzare talento e creatività dei propri studenti.

I premi

Nel dettaglio, per la categoria “Miglior Illustrazione (under 15)”:- primo posto per Michela Varuzza e Miriam Cimino- secondo posto per Arianna Ammaccapane- menzione speciale per Stefano Dali Castellucci Martinez.

Per la categoria “Miglior fumetto (under 15)”:- secondo posto per Raluca Gheorghiu- menzione speciale per Ginevra Cancro. A completare il prestigioso risultato, il Premio Speciale COMICON assegnato a Dalila Vassallo.

La soddisfazione della dirigente

A esprimere orgoglio e soddisfazione è stata la dirigente scolastica Maria D’Alessio, che ha voluto congratularsi con tutti gli studenti coinvolti per l’impegno e la passione dimostrati durante il concorso.

Un successo che conferma il valore del Liceo Artistico Pomponio Leto come punto di riferimento per la formazione artistica nel territorio, capace di portare il nome del Vallo di Diano su palcoscenici di rilievo nazionale.