Tari: Giungano in controtendenza, calano le tariffe

Con la Delibera di Consiglio Comunale, sono state stabilite le nuove tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all’anno 2025. La decisione, maturata in seno al massimo organo cittadino, introduce un quadro tariffario che prevede significative riduzioni, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale per i cittadini e di incentivare lo sviluppo delle attività economiche locali.

Le riduzioni per utenze domestiche e attività commerciali

Le nuove disposizioni tariffarie contemplano riduzioni generalizzate, con un’attenzione particolare alle utenze domestiche, per le quali sono previste diminuzioni fino all’11,87%. Un segnale concreto a sostegno delle famiglie residenti.

Parallelamente, il provvedimento introduce importanti agevolazioni per il settore commerciale. Specifici comparti, come i negozi di abbigliamento, calzature, librerie e cartolerie, beneficeranno di riduzioni particolarmente consistenti, che potranno raggiungere il 50%.

Questa misura è stata studiata per promuovere e incentivare le attività produttive, riconoscendone il ruolo cruciale nel tessuto economico del territorio.

Altre novità

Le riduzioni tariffarie non si limitano ai settori già menzionati. Anche attività come ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie vedranno un alleggerimento del carico TARI. Analogamente, sono previste agevolazioni per le attività artigianali e industriali, completando un pacchetto di interventi mirati a sostenere l’ampio spettro delle imprese presenti sul territorio comunale.

L’approvazione di queste nuove tariffe rappresenta un passo verso una gestione fiscale più equa e orientata alla crescita.