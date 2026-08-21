Tari ad Eboli, guida alla definizione agevolata: scadenze e istruzioni

Il Comune di Eboli ha introdotto una procedura semplificata per consentire ai contribuenti di accedere alla definizione agevolata relativa alla Tari. L’iniziativa offre ai cittadini la possibilità di regolarizzare la propria posizione tributaria attraverso un percorso digitale e tracciabile, accessibile direttamente dal portale istituzionale dell’ente.

Come verificare la posizione debitoria

Il primo passaggio fondamentale per chi intende aderire alla misura riguarda la verifica della situazione contabile personale. Prima di inviare formale richiesta, il cittadino deve presentare un’apposita istanza preliminare per conoscere con esattezza gli importi e le annualità suscettibili di definizione agevolata.

La procedura si svolge interamente online tramite il portale telematico dedicato (http://sportellotel.servizienti.it/eboli). Per identificarsi sul sistema e accedere ai dati riservati è necessario utilizzare le credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica).

I termini e l’invio della dichiarazione di adesione

Una volta riscontrato il quadro debitorio, il contribuente deve formalizzare la richiesta di sanatoria. Il passaggio finale richiede la trasmissione della vera e propria Dichiarazione di Adesione alla Definizione Agevolata, che va compilata e inoltrata sempre attraverso la medesima piattaforma telematica.

È essenziale prestare attenzione ai tempi previsti dalla normativa comunale: la documentazione deve essere inviata entro e non oltre il termine perentorio del 01/09/2026. Il mancato rispetto di questa scadenza comporta l’impossibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura.

Assistenza e contatti dell’Ufficio Tributi

Gli uffici comunali garantiscono supporto ai cittadini che necessitano di chiarimenti tecnici o assistenza operativa durante la compilazione dell’istanza. L’Ufficio Tributi – Servizio Tari è a disposizione sia in presenza, nei giorni previsti per l’apertura al pubblico, sia attraverso canali remoti.

Per comunicazioni e dettagli procedurali è possibile utilizzare i seguenti riferimenti:

Assistenza telefonica ai numeri: 0828328259, 0828328261 oppure 0828328269

Contatto via posta elettronica: tari@comune.eboli.sa.it

La modulistica completa, gli approfondimenti normativi e i dettagli integrativi sulla misura sono liberamente consultabili sul sito internet ufficiale del Comune di Eboli.