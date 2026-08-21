Tragedia a Campagna, incendio in casa: donna di 97 anni muore carbonizzata

Un incendio si è verificato nella giornata di ieri a Campagna causando il decesso di una donna di 97 anni. L’anziana è rimasta intrappolata all’interno delle mura domestiche mentre le fiamme avvolgevano la struttura, senza lasciarle alcuna possibilità di scampo. Le forze dell’ordine e i soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti necessari a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Dramma a Campagna, l’allarme lanciato dal figlio

Il drammatico episodio si è consumato al rientro a casa del figlio della vittima. L’uomo, tornato dal lavoro, ha notato un’intensa coltre di fumo che fuoriusciva dalle finestre dell’immobile e ha immediatamente allertato i numeri di emergenza. In pochi minuti sono arrivati i Vigili del Fuoco, che si sono adoperati per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza il fabbricato, evitando che il rogo si estendesse ad altre strutture confinanti.

L’intervento dei soccorsi e le indagini in corso

Nonostante il rapido intervento delle squadre antincendio e del personale sanitario del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso a causa delle grave ustioni riportate. Sull’episodio stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Eboli, chiamati a ricostruire le origini del rogo e ad accertare eventuali cause accidentali, come un malfunzionamento elettrico o una fonte di calore lasciata incustodita.

La salma dell’anziana è stata posta sotto sequestro e trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove verrà effettuata l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.