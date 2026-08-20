Teggiano, la grande musica chiude l’estate 2026: sul palco Simona Sciacca e I Four Seasons

Il Centro Storico di Teggiano si prepara ad accogliere gli ultimi scorci della stagione estiva con una rassegna musicale di alto profilo artistico. Promossa dal Comune di Teggiano e curata dalla società Scena Teatro Management, la programmazione prevede due serate a ingresso gratuito che porteranno nel cuore del Vallo di Diano canti popolari, contaminazioni internazionali e sonorità swing. L’iniziativa, giunta al suo terzo anno di collaborazione con la direzione artistica del regista Antonello De Rosa, mira a valorizzare l’architettura medievale del borgo attraverso la proposta di spettacoli dal vivo dal forte impatto culturale.

Tradizione siciliana e sonorità dal mondo: il concerto di Simona Sciacca

Il primo appuntamento in calendario è fissato per giovedì 21 agosto 2026 alle ore 21.00. La cantante Simona Sciacca salirà sul palco con il progetto intitolato “Cantu di terra, Vuci di Donna”, un’opera sonoro-narrativa incentrata sul patrimonio musicale e folclorico della Sicilia. L’esibizione ripercorre le radici della cultura isolana rileggendole attraverso contaminazioni internazionali, offrendo una prospettiva moderna sul repertorio popolare e sul ruolo espressivo della voce femminile. Ad accompagnare l’artista durante l’esibizione saranno i musicisti Mauro Menegazzi alla fisarmonica e Alessandro Chimienti alla chitarra.

Lo swing incontra i classici italiani con I Four Seasons Quintet

La rassegna si chiuderà sabato 23 agosto 2026, sempre alle ore 21.00, con lo spettacolo “Nel Blu Dipinto di Swing” eseguito da I Four Seasons Quintet. La formazione proporrà una rilettura ritmica dei brani più celebri della canzone d’autore italiana e del panorama internazionale. La scaletta spazierà dai repertori di Domenico Modugno e Mina fino alle composizioni cinematografiche del Maestro Ennio Morricone, combinando sezioni fiati, tromba, ritmica e voce per ricreare le atmosfere classiche del genere swing.

Valorizzazione del borgo e accesso agli spettacoli

Entrambi gli eventi si terranno all’aperto all’interno della cornice del centro storico teggianese. L’accesso a tutte le esibizioni in programma è libero e gratuito fino a esaurimento posti. La manifestazione si inserisce nel quadro delle strategie di promozione turistico-culturale del territorio previste dal Comune di Teggiano per sostenere la fruizione pubblica dei beni storici attraverso eventi culturali di rilievo.