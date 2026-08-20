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Teggiano, la grande musica chiude l’estate 2026: sul palco Simona Sciacca e I Four Seasons

A Teggiano la chiusura della stagione estiva tra tradizione siciliana e swing: il 21 e 23 agosto due concerti gratuiti nel centro storico

Di: Filippo Di Pasquale
Teggiano

Il Centro Storico di Teggiano si prepara ad accogliere gli ultimi scorci della stagione estiva con una rassegna musicale di alto profilo artistico. Promossa dal Comune di Teggiano e curata dalla società Scena Teatro Management, la programmazione prevede due serate a ingresso gratuito che porteranno nel cuore del Vallo di Diano canti popolari, contaminazioni internazionali e sonorità swing. L’iniziativa, giunta al suo terzo anno di collaborazione con la direzione artistica del regista Antonello De Rosa, mira a valorizzare l’architettura medievale del borgo attraverso la proposta di spettacoli dal vivo dal forte impatto culturale.

Tradizione siciliana e sonorità dal mondo: il concerto di Simona Sciacca

Il primo appuntamento in calendario è fissato per giovedì 21 agosto 2026 alle ore 21.00. La cantante Simona Sciacca salirà sul palco con il progetto intitolato “Cantu di terra, Vuci di Donna”, un’opera sonoro-narrativa incentrata sul patrimonio musicale e folclorico della Sicilia. L’esibizione ripercorre le radici della cultura isolana rileggendole attraverso contaminazioni internazionali, offrendo una prospettiva moderna sul repertorio popolare e sul ruolo espressivo della voce femminile. Ad accompagnare l’artista durante l’esibizione saranno i musicisti Mauro Menegazzi alla fisarmonica e Alessandro Chimienti alla chitarra.

Lo swing incontra i classici italiani con I Four Seasons Quintet

La rassegna si chiuderà sabato 23 agosto 2026, sempre alle ore 21.00, con lo spettacolo “Nel Blu Dipinto di Swing” eseguito da I Four Seasons Quintet. La formazione proporrà una rilettura ritmica dei brani più celebri della canzone d’autore italiana e del panorama internazionale. La scaletta spazierà dai repertori di Domenico Modugno e Mina fino alle composizioni cinematografiche del Maestro Ennio Morricone, combinando sezioni fiati, tromba, ritmica e voce per ricreare le atmosfere classiche del genere swing.

Valorizzazione del borgo e accesso agli spettacoli

Entrambi gli eventi si terranno all’aperto all’interno della cornice del centro storico teggianese. L’accesso a tutte le esibizioni in programma è libero e gratuito fino a esaurimento posti. La manifestazione si inserisce nel quadro delle strategie di promozione turistico-culturale del territorio previste dal Comune di Teggiano per sostenere la fruizione pubblica dei beni storici attraverso eventi culturali di rilievo.

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