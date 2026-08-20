Un pesante e prolungato disservizio della rete di telefonia mobile sta mettendo a dura prova il territorio comunale di Torraca. L’assenza totale di segnale per i clienti dell’operatore TIM va avanti ormai da diversi giorni, rendendo impossibile la comunicazione e creando forti apprensioni tra residenti e visitatori, fanno sapere da palazzo di città. Di fronte alla gravità della situazione, il Comune di Torraca è intervenuto formalmente inoltrando una comunicazione ufficiale tramite PEC ai vertici tecnici della compagnia telefonica.

I dettagli del guasto e i disagi per la popolazione

Il blackout della rete mobile riguarda l’intero territorio comunale e la totalità delle utenze TIM. La mancanza di campo impedisce l’effettuazione e la ricezione di chiamate vocali, l’invio di SMS e la fruizione della connessione dati internet. Particolarmente critica risulta l’impossibilità di inoltrare persino le chiamate di emergenza, elemento che solleva forti preoccupazioni legate alla sicurezza e all’ordine pubblico. Il problema sta generando pesanti ripercussioni sulle attività produttive locali, sulla vita quotidiana dei residenti e sull’accoglienza dei turisti presenti nell’area.

La formale richiesta di ripristino avanzata dall’amministrazione

Richiamando la natura di servizio di pubblica utilità svolto dalle telecomunicazioni, l’amministrazione comunale ha sollecitato un’azione tempestiva e definitiva da parte dell’azienda. Nello specifico, l’ente ha richiesto:

La verifica tecnica della stazione radio base (BTS) che serve l’area di Torraca;

che serve l’area di Torraca; Il ripristino immediato e risolutivo della copertura per la rete mobile;

della copertura per la rete mobile; Un riscontro scritto via PEC per chiarire le cause del guasto, le azioni correttive adottate e le tempistiche previste per il ritorno alla normalità.

Nei giorni scorsi segnalazioni sono arrivate anche da altre località come Camerota, Palinuro e Agropoli; anche il comune di San Mauro Cilento, insieme al Codacons, è stato costretto ad inviare una diffida per i disservizi sul territorio.