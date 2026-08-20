Salerno, bimba di 5 anni incastrata nel finestrino: provvidenziale il soccorso del 118

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri a Salerno, dove l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il peggio per una bambina di soli 5 anni. L’episodio si è consumato nel quartiere Pastena, nei pressi della chiesa del Volto Santo, quando la piccola è rimasta improvvisamente con il braccio bloccato all’interno del finestrino posteriore del veicolo di famiglia. Determinante si è rivelata la prontezza del padre e l’immediata risposta del personale sanitario della Croce Bianca, in quel momento di passaggio lungo il tratto stradale.

La ricostruzione dei fatti a Pastena

La situazione di emergenza si è sviluppata in pochi istanti. Di fronte all’impossibilità di sbloccare il meccanismo del vetro e al dolore della figlia, il genitore ha notato un’ambulanza del 118 in transito nella zona del Volto Santo. L’uomo si è diretto d’impeto verso il mezzo di soccorso, attirando l’attenzione dell’equipaggio per chiedere aiuto immediato.

Il veicolo della Croce Bianca si stava muovendo nell’ambito di un altro intervento programmato, ma la gravità della segnalazione visiva ha spinto gli operatori a valutare istantaneamente il quadro di emergenza sulla strada.

Il tempestivo intervento dei soccorritori

Compresa la criticità della dinamica, l’autista-soccorritore e l’infermiera di bordo sono scesi dal mezzo operando con la massima celerità. Attraverso manovre di sblocco mirate e condotte con la necessaria precisione tecnica, l’equipaggio è riuscito a liberare l’arto della piccola in tempi estremamente ridotti, prevenendo complicanze vascolari o traumi strutturali al braccio.

I successivi controlli sul posto hanno confermato la bontà dell’intervento: la bambina, pur spaventata dall’accaduto, non ha riportato lesioni gravi. L’episodio si è concluso senza ulteriori complicazioni sanitarie, evidenziando il valore strategico del presidio territoriale dei mezzi di soccorso nelle aree urbane.