Palinuro, scontro nella notte: auto pirata travolge due veicoli in sosta

Un singolare incidente stradale si è verificato nel cuore della scorsa notte, intorno alle ore 3, in via San Paolo a Palinuro, nota frazione costiera del comune di Centola.

La dinamica dell’impatto in via San Paolo

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, una Skoda Octavia pare abbia impattato violentemente contro due automobili in sosta lungo la strada: una Jeep Renegade e una Fiat 500L, causando ingenti danni a entrambe le autovetture.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga del conducente

Allertate le forze dell’ordine da alcuni residenti e passanti, sul posto è stato tempestivo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Sanza, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino. Giunti in via San Paolo, i militari non hanno però trovato nessuno ad attenderli. Pare infatti che chi si trovava alla guida della Skoda abbia lasciato il luogo dell’incidente e si sia allontanato, nonostante i gravi danni arrecati anche alle due autovetture colpite.

Indagini in corso per identificare il responsabile

Spetterà ora ai militari dell’Arma effettuare i dovuti rilievi e le necessarie indagini per ricostruire con esattezza l’intera vicenda e risalire all’identità dell’autore del sinistro.