Cilento

Palinuro, scontro nella notte: auto pirata travolge due veicoli in sosta

Incidente in via San Paolo a Palinuro: una Skoda danneggia due auto in sosta e il conducente si dà alla fuga. Indagano i Carabinieri

Di: Maria Emilia Cobucci
Palinuro, scontro nella notte: auto pirata travolge due veicoli in sosta

Un singolare incidente stradale si è verificato nel cuore della scorsa notte, intorno alle ore 3, in via San Paolo a Palinuro, nota frazione costiera del comune di Centola.

La dinamica dell’impatto in via San Paolo

Secondo una prima ricostruzione di quanto avvenuto, una Skoda Octavia pare abbia impattato violentemente contro due automobili in sosta lungo la strada: una Jeep Renegade e una Fiat 500L, causando ingenti danni a entrambe le autovetture.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga del conducente

Allertate le forze dell’ordine da alcuni residenti e passanti, sul posto è stato tempestivo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Sanza, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino. Giunti in via San Paolo, i militari non hanno però trovato nessuno ad attenderli. Pare infatti che chi si trovava alla guida della Skoda abbia lasciato il luogo dell’incidente e si sia allontanato, nonostante i gravi danni arrecati anche alle due autovetture colpite.

Indagini in corso per identificare il responsabile

Spetterà ora ai militari dell’Arma effettuare i dovuti rilievi e le necessarie indagini per ricostruire con esattezza l’intera vicenda e risalire all’identità dell’autore del sinistro.

Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.