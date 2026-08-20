Capaccio Paestum, sequestrati droga e armi clandestine: arrestata straniera e 39enne di Eboli

Un’operazione antidroga condotta a Capaccio Paestum dai carabinieri della compagnia di Agropoli ha portato all’arresto di due persone incensurate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. L’intervento rientra in una strategia di monitoraggio capillare della Piana del Sele promossa dalle forze dell’ordine per contrastare il traffico di stupefacenti e la diffusione di armi clandestine sul territorio.

Il blitz e il sequestro nella frazione Gromola

I militari dell’Arma hanno fatto irruzione nell’abitazione di una donna di nazionalità marocchina situata in località Gromola. Durante le perquisizioni, eseguite con l’ausilio di unità specializzate, gli agenti hanno rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina pronto per essere immesso sul mercato locale.

Oltre al materiale stupefacente, all’interno dell’immobile sono state recuperate alcune pistole con matricola abrasa, armi rese dunque non tracciabili e potenzialmente destinate ad attività criminali della zona. Insieme alla donna residente nel comune capacchese, nell’operazione è finito in manette anche un 39enne originario di Santa Cecilia di Eboli. Una terza persona è tutt’ora ricercata.

Le indagini e la caccia al terzo complice

Bisognerà ora capire la provenienza della sostanza stupefacente e accertare a quale rete di spaccio appartenessero le armi sequestrate.