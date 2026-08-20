Coppa Italia Eccellenza, al via la nuova stagione: gironi e calendario delle squadre salernitane

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Eccellenza. Il primo impegno per le squadre del territorio sarà in Coppa Italia, pronta ad entrare nel vivo nel weekend del 29 e 30 agosto, una settimana prima dell’avvio del campionato.
Nelle scorse ore il Comitato Regionale della LND ha ufficializzato il calendario delle partite e i vari accoppiamenti del torneo.
Il format del primo turno: gironi e date
Il tabellone è composto da 12 gironi, ciascuno con tre squadre, che si sfideranno nel primo turno secondo il seguente calendario:
- Prima giornata: 30 agosto
- Seconda giornata: 2 settembre
- Terza giornata: 16 settembre
Gli abbinamenti delle salernitane: Battipagliese, Città di Campagna e US Angri
La Battipagliese di Mister Gennaro Bruno, inserita nel girone M, se la dovrà vedere con Sanseverinese e Città di Pontecagnano Faiano Temeraria.
La neo promossa Città di Campagna invece è stata inserita nel raggruppamento N insieme a Salernum Baronissi e Rossoblù Castel San Giorgio.
Tra le formazioni salernitane figura anche l’US Angri, che sarà impegnata nel girone L con F.C. Poggio De Marinis e Città di Solofra.
La fase finale: dagli ottavi alla finale di gennaio
Gli ottavi di finale si snoderanno in una doppia gara di andata e ritorno il 30 settembre e il 14 ottobre. La competizione si concluderà poi con la finalissima il 3 gennaio 2027.