Serie D: sconfitta casalinga per la Gelbison contro il Venafro

Passo falso della Gelbison al “Giordano” di Castelnuovo Cilento dove i rossoblù escono sconfitti per 1 a 0 contro il Venafro; dopo un primo tempo senza particolari occasioni da entrambe le parti, i molisani hanno approcciato meglio il secondo tempo trovando poi la rete al 17esimo con Fruscella. Nella ripresa anche un calcio di rigore sbagliato per il Venafro.

La partita

Mister Agovino schiera dal 1° minuto Grillo in porta, Viscomi, Zona e Silvestri in difesa, Kosovan, Uliano, Santoro e Coscia, e in avanti Balla, Boglione e il neo acquisto Lagzir. Si parte e arriva subito il primo angolo del match per la Gelbison, sul corner Coscia porta palla sulla fascia sinistra, viene steso e primo calcio di punizione per i rossoblù, palla in mezzo allontana l’estremo difensore Areste.

Al 6 ‘ conclusione della Gelbison con Boglione che si accentra e tira, ma non impensierisce il portiere avversario. Al 10’ punizione per il Venafro, palla che finisce contro la barriera oggi in maglia verde. Occasione per Gelbison sugli sviluppi di un calcio d’angolo al quarto d’ora , l’ultimo a colpire la palla e Lagzir, allontanano gli ospiti.

Al 20 ‘ il Venafro ci prova con la conclusione di Parisi che trova un attento Grillo. Al 45esimo sul tiro di Kosovan su calcio di punizione finisce il primo tempo, non ci sono state particolari occasioni da rete da entrambe le parti.

La ripresa

Subito cambio per la Gelbison dentro Chironi al posto di Lagzir. Al 3′ del secondo tempo ci prova la Gelbison con Coscia, tiro però murato e allontanato dalla difesa avversaria. Entrano anche Simeri e Di Claudio nelle fila della Gelbison. Ci prova il Venafro al quarto d’ora del secondo tempo, Garcia stacca di testa ma blocca Grillo.

Al 17esimo del secondo tempo arriva la rete del Venafro con Fruscella che insacca Grillo sugli sviluppi di un corner. Molisani che hanno approcciato meglio il secondo tempo, ancora Venafro in avanti con Garcia, palla bloccata da Grillo. Dentro anche Piazza nella Gelbison per provare a ribaltarla.

Pericoloso calcio d’angolo per gli ospiti, tiro di testa che fortunatamente per i rossoblù si spegne sul fondo. Al 33esimo arriva il calcio di rigore per il Venafro, calcia Garcia e parata di Grillo. Espulso Mister Agovino per proteste, ultimo cambio per la Gelbison dentro anche Pellacani.

Sul finale tiro da lontano di Piazza che si spegne sopra la traversa, dopo 5 minuti finisce la gara. Vince contro la Gelbison per la sua prima volta in campionato il Venafro.