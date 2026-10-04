Serie D: l ‘Ebolitana pareggia ad Ischia, al Mazzella finisce 1 a 1

Pari esterno per l’Ebolitana di Mister Pezzella contro l’Ischia Isolaverde, nella sesta giornata di Serie D; i biancoazzurri passano subito in vantaggio con Lonigro poi il gol del pareggio per i padroni di casa al 38esimo con Forcini. Gli eburini finiscono l’incontro in 10 per l’espulsione di Zugaro.

La partita

Pronti via, e la sblocca Lonigro. Quinto minuto, l’ex di turno, riceve in area il cross dalla bandierina di Guarracino e trafigge il portiere, con una zampata da due metri. Uno a zero per l’Ebolitana di mister Pezzella. Due minuti dopo, ci prova Guarracino: palla alta sulla traversa. Dodicesimo, parata di Esposito in angolo, su tiro di Furtado.

Contropiede dell’Ebolitana dopo 15 di gioco: Messina dal limite non trova la porta. Sempre Messina,tira alto in area, al venticinquesimo. Pareggio di Forcini, dopo trentanove di gioco: tiro dal limite e palla in rete. Nel primo di recupero, bella conclusione di Guarracino, di poco a lato. Sessanta secondi dopo, squadre negli spogliatoi.

Il secondo tempo

Riprende il match, con le due squadre che provano con lanci lunghi, ad impensierire le difese.Tredicesimo, rasoterra di Fomete, para Esposito. Punizione di Furtado, parata in angolo da Esposito al minuto diciotto. Espulso Zugaro al trentottesimo. Il calciatore era a terra, non voleva uscire ed è stato ammonito. Poi ha protestato ed è stato espulso. Ebolitana in dieci uomini. Al 42esimo Faella, da due metri mette fuori, sospiro di sollievo per Esposito. Dopo sei di recupero, finisce la gara, pareggio tra Ischia ed Ebolitana.