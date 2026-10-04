Pari a reti bianche tra Agropoli e Atletico San Gregorio al “Carrano”

Termina 0-0 al “Carrano” l’incontro tra l’Agropoli e l’Atletico San Gregorio. I delfini, protagonisti di una gara propositiva, hanno creato diverse occasioni da rete senza però riuscire a trovare il gol del vantaggio.

La prima frazione

L’Agropoli parte subito forte e al 2′ Capozzoli, servito da una buona sponda di Canavese, calcia di poco a lato. I delfini continuano a spingere e al 5′ è Facundo Fernandez, da buona posizione, a non trovare lo specchio della porta. Al 10′, sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da De Sio, nasce un rimpallo pericoloso nell’area del San Gregorio che per poco non porta al vantaggio dei padroni di casa.

L’occasione più importante del primo tempo arriva al 24′: Trezza svetta di testa, ma la sua conclusione si stampa sulla traversa. Nel finale di frazione prova a farsi vedere anche la formazione ospite con Baca, la cui conclusione termina però abbondantemente a lato.Si va così all’intervallo sul risultato di 0-0.

La ripresa

Nella ripresa l’Agropoli continua a cercare la via del gol. Al 55′ Tedesco prova l’azione personale, ma la sua conclusione viene bloccata da Bedin.Al 62′ grande mischia nell’area di rigore del San Gregorio: una serie di batti e ribatti crea apprensione nella difesa ospite, che riesce a liberare l’area con grande difficoltà.

Al 77′ Campanella, sugli sviluppi di un’azione offensiva, va vicino al vantaggio con un colpo di testa. Un minuto più tardi è ancora Tedesco a rendersi pericoloso: il suo tiro a botta sicura viene deviato e termina di un soffio a lato. Nel finale i delfini tentano l’arrembaggio alla ricerca dei tre punti, ma il San Gregorio resiste e riesce a mantenere inviolata la propria porta.

Al “Carrano” finisce dunque 0-0: l’Agropoli deve accontentarsi di un punto al termine di una gara nella quale non sono mancate le occasioni, soprattutto per i padroni di casa.