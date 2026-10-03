Campionati Regionali

Polisportiva Santa Maria-Atletico Pisciotta: esordio per Voza al Carrano

Terzo atto stagionale al Carrano tra Polisportiva Santa Maria e Atletico Pisciotta con l'esordio di mister Voza. A Castellabate gioca anche l'Agropoli.

Di:
Manuel Chiariello
Polisportiva Santa Maria-Atletico Pisciotta: esordio per Voza al Carrano

Il calendario regala un nuovo capitolo alla sfida infinita tra la Polisportiva Santa Maria e l’Atletico Pisciotta. Allo stadio Carrano di Castellabate va in scena il terzo atto stagionale tra le due formazioni cilentane, un match che profuma già di snodo cruciale per il campionato.

La partita odierna segna il debutto ufficiale sulla panchina giallorossa del neo tecnico Gaetano Voza, ingaggiato nelle scorse ore per raccogliere l’eredità del dimissionario Nastri. La squadra di patron Ianni ha assoluto bisogno di invertire la rotta in classifica e ritrovare quell’entusiasmo smarrito in questo avvio di stagione, ma di fronte troverà un avversario ostico e già capace di colpire i cilentani nel recente doppio confronto di Coppa Italia.

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L’Agropoli trasloca al Carrano per blindare il primato

Non solo Santa Maria: il weekend calcistico del Carrano si arricchisce con l’impegno casalingo dell’Agropoli. A causa della temporanea indisponibilità dello stadio Guariglia, i delfini scenderanno in campo sul manto erboso di Castellabate per affrontare l’Atletico San Gregorio, formazione sulla carta abbordabile ma da prendere con le dovute cautele.

Mister Squillante attende il pieno recupero di alcuni elementi della rosa per consolidare la marcia in vetta alla classifica, attualmente condivisa con il Siano. Finora i biancazzurri hanno dimostrato una superiorità tecnica evidente, confermando come la profondità dell’organico rappresenti l’arma in più per gestire le difficoltà e trovare il jolly decisivo, dall’inizio o a partita in corso.

Tutti i match di giornata

Santa Maria – Pisciotta
Rocchese – Baronissi
Sant’Antonio Abate – Serre
Siano – Atletico Pagani
Faiano – Poseidon
Victoria Marra – Bellizzi
Agropoli – Atletico San Gregorio
Centro Storico – Sangiorgese

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