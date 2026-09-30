Agropoli-Atletico San Gregorio si gioca al Carrano di Santa Maria

L’Unione Sportiva Agropoli si prepara a disputare la prossima gara casalinga lontano dallo stadio “Raffaele Guariglia”. Domenica 4 ottobre, la formazione agropolese affronterà l’Atletico San Gregorio sul rettangolo di gioco del “Carrano” di Santa Maria di Castellabate. La decisione è legata alla concomitanza con i “Campionati Italiani individuali e per regioni su pista Cadetti”, un evento di rilevanza nazionale che occuperà l’impianto sportivo cittadino per l’intero fine settimana del 3 e 4 ottobre, rendendo indisponibile il terreno di gioco per la gara di campionato.

Una soluzione logistica nel Cilento

La calendarizzazione della partita ha richiesto un lavoro di coordinamento logistico tra le società coinvolte e le amministrazioni locali. A Santa Maria di Castellabate il campo ospiterà gli impegni calcistici in sequenza ravvicinata. I padroni di casa scenderanno in campo sabato nel derby cilentano contro l’Atletico Pisciotta, lasciando spazio ai delfini la domenica successiva. Già nelle scorse settimane la concomitanza con un altro appuntamento di atletica leggera aveva costretto la dirigenza a valutare soluzioni alternative, trovando in quell’occasione un accordo per il posticipo del fischio d’inizio alle ore 17:30.

L’impatto dei grandi eventi sugli impianti locali

La necessità di trasferire temporaneamente la partita evidenzia il tema della gestione degli impianti polivalenti nel territorio cilentano, dove la compresenza di eventi agonistici federali di atletica leggera e campionati calcistici richiede flessibilità organizzativa. Per i tifosi dell’Agropoli l’appuntamento domenicale si sposta dunque nell’adiacente struttura di Santa Maria di Castellabate, dove la squadra cercherà il massimo risultato sportivo nonostante l’assenza del fattore campo.