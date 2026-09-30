Campionati Regionali

Agropoli-Atletico San Gregorio si gioca al Carrano di Santa Maria

L'Agropoli gioca al Carrano di Santa Maria di Castellabate contro l'Atletico San Gregorio per l'indisponibilità del Guariglia occupato dall'atletica.

Di:
Ernesto Rocco
Di:Ernesto Rocco
Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
Segui
Stadio Carrano Santa Maria di Castellabate

L’Unione Sportiva Agropoli si prepara a disputare la prossima gara casalinga lontano dallo stadio “Raffaele Guariglia”. Domenica 4 ottobre, la formazione agropolese affronterà l’Atletico San Gregorio sul rettangolo di gioco del “Carrano” di Santa Maria di Castellabate. La decisione è legata alla concomitanza con i “Campionati Italiani individuali e per regioni su pista Cadetti”, un evento di rilevanza nazionale che occuperà l’impianto sportivo cittadino per l’intero fine settimana del 3 e 4 ottobre, rendendo indisponibile il terreno di gioco per la gara di campionato.

Una soluzione logistica nel Cilento

La calendarizzazione della partita ha richiesto un lavoro di coordinamento logistico tra le società coinvolte e le amministrazioni locali. A Santa Maria di Castellabate il campo ospiterà gli impegni calcistici in sequenza ravvicinata. I padroni di casa scenderanno in campo sabato nel derby cilentano contro l’Atletico Pisciotta, lasciando spazio ai delfini la domenica successiva. Già nelle scorse settimane la concomitanza con un altro appuntamento di atletica leggera aveva costretto la dirigenza a valutare soluzioni alternative, trovando in quell’occasione un accordo per il posticipo del fischio d’inizio alle ore 17:30.

Leggi anche:

Miss Cilento nel Mondo 2026 è la ventenne Giorgia Radano
Agropoli si candida a Capitale Italiana del Mare 2027: la svolta della Blue Economy
Pisciotta celebra Sant’Aniello: tra fede, miracoli e antiche tradizioni cilentane

L’impatto dei grandi eventi sugli impianti locali

La necessità di trasferire temporaneamente la partita evidenzia il tema della gestione degli impianti polivalenti nel territorio cilentano, dove la compresenza di eventi agonistici federali di atletica leggera e campionati calcistici richiede flessibilità organizzativa. Per i tifosi dell’Agropoli l’appuntamento domenicale si sposta dunque nell’adiacente struttura di Santa Maria di Castellabate, dove la squadra cercherà il massimo risultato sportivo nonostante l’assenza del fattore campo.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite
Condividi questo articolo

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.